Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Винная страна
Постер фильма Винная страна
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Винная страна

Винная страна

Wine Country 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лучшие подруги едут отмечать день рождения и дегустировать вино в Долину Напа. Но идеально спланированные выходные идут наперекосяк.

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 10 мая 2019
Премьера в мире 8 мая 2019
Дата выхода
10 мая 2019 Мексика
10 мая 2019 Польша
MPAA R
Производство Dunshire Productions, Paper Kite Productions, Paper Pictures
Другие названия
Wine Country, Entre vino y vinagre, Amigas con solera, Borvidék, Buổi Tiệc Của Hội Chị Em, Entre Vinho e Vinagre, Gorzkie wino, Un week-end à Napa, Veinimaa, Zemlja vina, Οίνος ευφραίνει φιλίαν, Винная страна, Страната на виното, ワイン・カントリー, 真情微醺
Режиссер
Эми Полер
Эми Полер
В ролях
Эми Полер
Эми Полер
Рейчел Дратч
Рейчел Дратч
Ана Гастейер
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Тина Фей
Тина Фей
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Винная страна
Сестры 6.1
Сестры (2015)
Девичник в Вегасе 6.5
Девичник в Вегасе (2011)
Ой, мамочки 5.9
Ой, мамочки (2008)
Экзамен для двоих 5.5
Экзамен для двоих (2013)
Бунтарка 6.6
Бунтарка (2021)
Ты - мое сомнение 6.6
Ты - мое сомнение (2019)
Родство 6.1
Родство (2019)
Разве это не романтично? 5.9
Разве это не романтично? (2019)
Как отец 6.1
Как отец (2018)
Пышка 6.3
Пышка (2018)
Веселый ужин мамочек 5.3
Веселый ужин мамочек (2017)
Обратная сторона правды 7.1
Обратная сторона правды (2009)

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Jade К нам постоянно заходят знаменитости. Знаешь, кто был тут на прошлой неделе?
Rebecca Кто?
Jade Фьючер.
Rebecca Погоди. Я что-то пропустила?
Val Фьючер? А Паст придёт на следующей неделе?
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше