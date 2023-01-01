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Скотт Пилигрим против всех
Скотт Пилигрим против всех, 2010: актеры и роли
Scott Pilgrim vs. the World
Скотт Пилигрим против всех
2010 / США / Канада
Трейлер
7.3
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40
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Скотт Пилигрим против всех, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдгар Райт
Edgar Wright
В ролях
Майкл Сера
Michael Cera
Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
Анна Кендрик
Anna Kendrick
Крис Эванс
Chris Evans
Брендан Рут
Элисон Пилл
Alison Pill
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Эллен Вонг
Ellen Wong
Кристина Пешич
Kristina Pesic
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