Для гламурной Эль Вудс и практичной Энди Сакс: косметика, которая бы подошла героиням популярных фильмов

Микротоковый девайс FOREO BEAR mini для Эль Вудс

Героиня культовой комедии нулевых «Блондинка в законе» Эль Вудс, которую сыграла Риз Уизерспун, талантливая юристка, которая помимо учебы в Гарварде много времени уделяла уходу за собой – после пар она торчала в салоне у подруги, а дома пользовалась модными в то время средствами Clinique. Учитывая то, что девушка предпочитала следовать трендам во всем – как в одежде, так и в косметике, – ей бы точно понравился умный гаджет FOREO BEAR в любимом розовом цвете. Микротоковый девайс с пульсациями T-sonic за счет стимуляции помог бы Эль убрать отечность после сна, оживить цвет лица и разгладить мимические морщины. Такую многофункциональность героиня, которая привыкла всегда выглядеть идеально, точно бы оценила. Тем более что утром у Эль не так много времени, чтобы привести себя в порядок, а микротоковый массаж быстро придает лицу отдохнувший вид.

Микротоковый девайс FOREO BEAR mini для Эль Вудс

Успокаивающий гель для душа с защитными свойствами La Roche-Posay Lipikar Gel для Вивьен Уорд

Героиня Джулия Робертс из ромкома «Красотка» обожает принимать ванну, и при этом у нее наверняка нет каких-то завышенных требований к уходу и косметике, ей нравится все простое и функциональное. Так, девушке наверняка бы понравился гипоаллергенный гель для душа La Roche-Posay, который бережно очищает кожу, успокаивает ее за счет ниацинамида в составе, а благодаря маслу ши восстанавливает защитный барьер и устраняет сухость. Приятное и комфортное средство можно использовать каждый день, когда вы принимаете душ.

Успокаивающий гель для душа с защитными свойствами La Roche-Posay Lipikar Gel для Вивьен Уорд

Ультраконцентрированная сыворотка La Roche-Posay Effaclar для Реджины Джордж

Активная сыворотка La Roche-Posay, которая быстро справляется с несовершенствами, идеально бы подошла любой героине из популярных фильмов про подростков, но вот у кого в косметичке она бы точно оказалась, так это у Реджины Джордж из «Дрянных девчонок». Героиня, которая серьезно переживала из-за расширенных пор и воспалений, вместо крема для ног, в шутку подаренного ей Кэйди Хирон, предпочла бы это эффективное средство с салициловой и гликолевой кислотами и ниацинамидом. Мощные компоненты в составе регулируют выработку себума, а значит, сокращают количество высыпаний и выравнивают кожу, убирая следы постакне. Реджина была бы в восторге.

Ультраконцентрированная сыворотка La Roche-Posay Effaclar для Реджины Джордж

Экспресс-маска для волос Vichy Dercos для Гретхен из «Дрянных девчонок»

В «Дрянных девчонках» популярное в школе трио «Баунти», к которому позже присоединяется Кэйди, всегда появляется с идеальными укладками. Горячие инструменты и вытягивание волос феном со временем отражается на их качестве, делая пряди истонченными и сухими. Так, в одной из сцен Гретхен, завивающая локоны с помощью плойки, жалуется, что ее шевелюра стала напоминать мочалку. Ей бы точно не помешало экстренное восстановление волос в домашних условиях. Экспресс-маска Vichy Dercos реконструирует стержень волоса за счет активного комплекса pro-кератин 4,0% и витамина B5, которые делают пряди визуально более плотными и живыми. Средство также прекрасно питает волосы и защищает их от дальнейших повреждений. Для достижения желаемого результата маску можно использовать во время каждого мытья головы.

Экспресс-маска для волос Vichy Dercos для Гретхен из «Дрянных девчонок»

Крем для чувствительной кожи с пребиотической формулой Toleriane Sensitive Crème La Roche-Posay для Энди Сакс

Амбициозная журналистка Энди из «Дьявол носит Prada» в начале фильма одевается в классическом офисном стиле и совершенно не ориентируется в мире люкса, предпочитая во всем простоту и комфорт. У героини нормальный тип кожи, поэтому для лица она бы скорее выбрала хорошо увлажняющее и приятное средство, которое не будет раздражать. Такое как раз есть у La Roche-Posay – крем с пребиотической формулой, который защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды и предотвращает потерю влаги. Энди постоянно нервничает на работе и живет в Нью-Йорке, а значит, ее кожа тоже подвергается стрессу и ей необходимо успокаивающее и восстанавливающее средство. Крем La Roche-Posay как раз будет предотвращать покраснения и любую другую реакцию на постоянные переработки и недосып.

Крем для чувствительной кожи с пребиотической формулой Toleriane Sensitive Crème La Roche-Posay для Энди Сакс

Несмываемая маска для молекулярного восстановления K18 для Кэт Стратфорд

Прогрессивная героиня комедии «Десять причин моей ненависти» Кэт отрицает навязанные обществом стереотипы красоты. Вполне можно представить, что девушка в уходе за собой предпочла бы эффективные средства, которые выполняют сразу несколько функций. У Кэт светлые волнистые волосы, которые постоянно подвергаются воздействию солнца, а значит, им необходимо регулярное питание и восстановление, ведь из-за ультрафиолета страдает центральный слой волосяного стержня, что приводит к сухости и ломкости прядей. Несмываемое средство профессионального бренда K18 заменяет собой маску для волос и кондиционер, а благодаря пептидному комплексу возвращает прядям здоровый вид и при этом не утяжеляет их. Кэт точно бы подошел экспресс-уход за волосами, на который нужно потратить всего пару минут после душа.

Несмываемая маска для молекулярного восстановления K18 для Кэт Стратфорд

Молочко для тела с шиммером PurPur « Алиса » и « Фея » для Кэтрин Мёртей

Эгоцентричная и властная девушка в современной адаптации «Опасных связей» – «Жестоких играх» – Кэтрин Мёртей в исполнении Сары Мишель Геллар появляется во всем своем великолепии и блеске. Она любит элегантные и в то же время сексуальные наряды – деловые костюмы девушка чередует с корсетами. Для выходов в свет ей бы пригодилось молочко для тела с шиммером, представленное у бренда PurPur в двух вариантах: «Алиса» с золотистыми блестками и «Фея» – с серебряными. Средство не только увлажняет кожу, но и придает ей нереальное свечение, которое было бы особенно уместно на тусовках, обожаемых главной героиней, а также на свиданиях.

Молочко для тела с шиммером PurPur « Алиса » и « Фея » для Кэтрин Мёртей

Королева школы девушка-подросток Дженнифер в исполнении Меган Фокс в культовой хоррор-комедии Карин Кусамы всегда делает яркий макияж, который необходимо тщательно смывать. В этом героине помогла бы мицеллярная вода La Roche-Posay Effaclar, которая в том числе подходит для жирной, склонной к высыпаниям кожи. Средством не только эффективно удаляет остатки косметики, успокаивает и регулирует выработку себума. Когда Дженнифер «голодна», ее кожа становится бледной и воспаленной, поэтому она наслаивает тональник, а значит, ей требуется еще более тщательное очищаете. К счастью, мицеллярная вода легко растворяет даже самый плотный макияж, а объема 400мл точно хватит надолго.

Мицеллярная вода La Roche-Posay вода Effaclar ULTRA для главной героини «Тела Дженнифер»

Масло-тинт для губ из лимитированной коллекции Clarins Comfort Oil Intense, оттенок 10 для Мии Уоллес

Масло-тинт для губ из весенней коллекции Clarins идеально подошло бы героине Мии Уоллес из «Криминального чтива». Во-первых, она носила похожий оттенок красной камелии, ультрамодный в конце 1990-х и начале нулевых, а во-вторых, средство сидит на губах как влитое и не размазывается даже во время поедания бургеров в кафе. Тинт, несмотря на свою плотность и насыщенность, совсем не сушит за счет коктейля из масел жожоба, клюквы и лесного ореха, а также предотвращает шелушение и сухость. Идеальное средство для того, чтобы повторить роковой макияж Мии Уолесс.

Масло-тинт для губ из лимитированной коллекции Clarins Comfort Oil Intense, оттенок 10 для Мии Уоллес

Солнцезащитное молочко для лица и тела Caudalie Vinosun Protect для Лары Крофт

Героиня Анджелины Джоли исследует гробницы, охотится за сокровищами и древними артефактами. Она много путешествует в жаркие страны, а значит, ее коже нужна постоянная защита от солнца. При этом Лара все равно довольно загоревшая, а значит, ей бы прекрасно подошло средство, которое будет оберегать от негативного воздействия ультрафиолета, но при этом кожа без вреда будет приобретать золотистый оттенок. Солнцезащитное молочко Vinosun Protect для лица и тела французской марки Caudalie быстро впитывается, а за счет витамина Е также увлажняет кожу, которая может быть сухой и раздраженной из-за высоких температур. Средство вполне может стать незаменимым спутником на курортах и во время захватывающих приключений, выпавших на знойные дни.

Солнцезащитное молочко для лица и тела Caudalie Vinosun Protect для Лары Крофт

Увлажняющий дневной гель для нормальной и комбинированной кожи Clarins Hydra-Essentiel для Бриджит Джонс

Героиня культового ромкома нулевых журналистка Бриджит Джонс не ведет здоровый образ жизни и особо не запаривается по поводу домашнего ухода, но в ее косметичку вполне мог бы поместиться увлажняющий дневной гель Clarins Hydra-Essentiel. У девушки чувствительная, склонная к покраснениям кожа, а значит, средство с двумя видами гиалуроновой кислоты и органическим экстрактом каланхоэ будет успокаивать и выравнивать тон. Бриджит постоянно находит себе приключения на голову, и ей некогда заниматься поэтапным уходом, поэтому гель, который отлично увлажняет и убирает раздражение, пока героиня работает, занимается делами или просто отдыхает, наслаждаясь мороженым, ей точно понравится.

Увлажняющий дневной гель для нормальной и комбинированной кожи Clarins Hydra-Essentiel для Бриджит Джонс

Крем для рук Clarins Jeunesse des Mains Camellia Collection для Лейни Боггс

Оригинальная и творческая героиня из молодежной комедии «Это все она», вдохновленной «Пигмалионом», почти все свободное время проводит за написанием своих картин. Лейни Боггс, которая совсем не популярна в школе, не интересуют ни яркий макияж, ни модные шмотки, ей нравится всю себя отдавать своему хобби, не обращая внимание на мнение других людей. Героиня, создающая прекрасные полотна, часто пачкает руки краской, которая сушит и раздражает кожу, а также постоянно их моет, что нарушает защитный барьер. Лейни понравился бы универсальный крем для рук Clarins из лимитированной весенней коллекции Camellia Collection. В составе масло ши и заживляющие компоненты, благодаря которым средство убирает ощущение стянутости и отлично увлажняет. Крем с романтичным дизайном, обладающий эффектом защитных перчаток, Лейни оценила бы за функциональность и красивое оформление.