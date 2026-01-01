Меню
Оскар 2007
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Золотой глобус 2007
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Best Comedic Performance
Номинант
Прорыв года
Номинант
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
