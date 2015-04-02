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Дьявол носит Prada
Отзывы о фильме «Дьявол носит Prada»
Devil Wears Prada
Дьявол носит Prada
2006 / США
7.7
Оцените
52
голоса
Рейтинг IMDb: 6.9
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JP
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Kalisto, 27/07/2006 - 17:20:18):
И вообще Миранду должна играть высокая худая женщина
это вы в которой главе нашли? редакторша должна быть ниже главной героини (рост которой метр восемьдесят) на двадцать сантиметров.
а книгу читать тяжело... самое хорошее в ней - конец. если в фильме он такой же, то еще не все потеряно ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Nikol
2 апреля 2015, 12:51
Мне фильм очень понравился. Хорошая легкая комедия со смыслом.
Цитата (Twilight, 11/10/2006 - 00:10:52):
Девочка - дураааа!!!! из-за глупого юношеского максимализма или ещё кто знает из-за чего пропустила такую работу + ещё и начальица ей намекала, мол, ты похожа на меня... очень похожа... читай между строк: подрастешь и станешь как я, главным редактором. а эта... практикантка повела себя просто по-свински.. вышла и ушла.. так не делается, подставила в самый.. ну не делают так и я была очень удивлена, когда ей все-таки дали хорошие рекомендации... в общем разочаровал сценарический конец...
Так в том то вся и мораль - она поняла, что выбрала не свое! Это не то, чем бы она хотела заниматься по жизни, что тут не понятного? Очень многие люди считают, что добиться успеха на работе - это очень важно, но часто непонимают, какой ценой у них это получиться. Просто навязанный стериотип "Все этого хотят" одерживает верх над нашими собственными желаниями, что часто портит нашу жизнь. Судя по репликам, многие суть-то и не уловили ✊
2 апреля 2015, 12:51
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катя
2 апреля 2015, 12:51
Фильм лучше книги. Актеров хороших подобрали особенно Мэрил✊
2 апреля 2015, 12:51
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Лоа
2 апреля 2015, 12:51
самое клевое в этом фильме то, что Мерил Стрипп наконец накрасилась, и нормально оделась (чего я не замечала в других её картинах), а вот шутку про мыло я не помню......... А вообщем фильм понравился✊
2 апреля 2015, 12:51
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это вы в которой главе нашли? редакторша должна быть ниже главной героини (рост которой метр восемьдесят) на двадцать сантиметров.
а книгу читать тяжело... самое хорошее в ней - конец. если в фильме он такой же, то еще не все потеряно ✊
Так в том то вся и мораль - она поняла, что выбрала не свое! Это не то, чем бы она хотела заниматься по жизни, что тут не понятного? Очень многие люди считают, что добиться успеха на работе - это очень важно, но часто непонимают, какой ценой у них это получиться. Просто навязанный стериотип "Все этого хотят" одерживает верх над нашими собственными желаниями, что часто портит нашу жизнь. Судя по репликам, многие суть-то и не уловили ✊
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