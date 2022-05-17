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Дэвид Фрэнкел
Дэвид Фрэнкел
David Frankel
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Дэвид Фрэнкел
David Frankel
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Дата рождения
3 апреля 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Дэвид Фрэнкел
Родился 3 апреля 1959 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэвид Фрэнкел
Призрачная красота
драма
2016, США
7.0
Мечты сбываются!
биография, комедия, мюзикл
2013, Великобритания
6.0
Весенние надежды
комедия, драма
2012, США
6.0
Большой год
комедия
2011, США
6.0
Марли и я
комедия
2008, США
7.0
Дьявол носит Prada
комедия, драма
2006, США
7.0
Рапсодия Майями
комедия, мелодрама
1995, США
6.0
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