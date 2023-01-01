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Кошмар на улице Вязов Кошмар на улице Вязов
Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Вязов Фильмы похожие на Кошмар на улице Вязов
A Nightmare on Elm Street Кошмар на улице Вязов 2010 / США
7.3 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Вся информация о фильме
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