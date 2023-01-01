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Кошмар на улице Вязов
Фильмы похожие на Кошмар на улице Вязов
A Nightmare on Elm Street
Кошмар на улице Вязов
2010 / США
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7.3
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97
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Вся информация о фильме
Крик 4
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