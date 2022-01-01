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Кошмар на улице Вязов Кошмар на улице Вязов
Киноафиша Фильмы Кошмар на улице Вязов Кошмар на улице Вязов, 2010: актеры и роли
A Nightmare on Elm Street Кошмар на улице Вязов 2010 / США
7.3 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Кошмар на улице Вязов, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэмюэл Байер
В ролях
Джеки Эрл Хэйли Джеки Эрл Хэйли Jackie Earle Haley Руни Мара Руни Мара Rooney Mara Кайл Галлнер Кайл Галлнер Kyle Gallner Кэти Кэссиди Кэти Кэссиди Katie Cassidy Томас Деккер Томас Деккер Thomas Dekker Келлан Латс Келлан Латс Kellan Lutz Клэнси Браун Клэнси Браун Clancy Brown Конни Бриттон Конни Бриттон Connie Britton Лиа Д. Мортенсен Чарльз И. Тидж Эндрю Фискелла Кристиан Столти Кристиан Столти Christian Stolte
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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