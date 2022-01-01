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Кошмар на улице Вязов
Кошмар на улице Вязов, 2010: актеры и роли
A Nightmare on Elm Street
Кошмар на улице Вязов
2010 / США
Трейлер
7.3
Оцените
97
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Кошмар на улице Вязов, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сэмюэл Байер
В ролях
Джеки Эрл Хэйли
Jackie Earle Haley
Руни Мара
Rooney Mara
Кайл Галлнер
Kyle Gallner
Кэти Кэссиди
Katie Cassidy
Томас Деккер
Thomas Dekker
Келлан Латс
Kellan Lutz
Клэнси Браун
Clancy Brown
Конни Бриттон
Connie Britton
Лиа Д. Мортенсен
Чарльз И. Тидж
Эндрю Фискелла
Кристиан Столти
Christian Stolte
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После
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