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Кэти Кэссиди
Кэти Кэссиди
Katie Cassidy
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Кэти Кэссиди
Katie Cassidy
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Дата рождения
25 ноября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Биография Кэти Кэссиди
Родилась 25 ноября 1986 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Кэти Кэссиди
Кавер-версии
музыка, мистика, триллер
2018, США
5.0
Убей ради меня
драма, триллер
2013, Канада
5.0
Монте-Карло
комедия
2011, США
7.0
Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы
2010, США
7.0
Заложница
триллер, боевик
2008, Франция
8.0
Смерть в эфире
драма, комедия
2007, США
5.0
Черное рождество
ужасы, триллер
2006, Канада / США
7.0
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1 августа 2016 10:44
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