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Кристиан Столти
Кристиан Столти
Christian Stolte
О персоне
Фильмография
Кристиан Столти
Christian Stolte
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Дата рождения
16 октября 1962
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Сент-Луис, Миссури, США
Рост
178 см
Биография Кристиана Столти
Родился 16 октября 1962 года. Сент-Луис, Миссури, США.
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Фильмография Кристиана Столти
Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы
2010, США
7.0
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