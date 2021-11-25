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Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Kyle Gallner
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Кайл Галлнер
Kyle Gallner
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Дата рождения
22 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кайл Галлнер
Родился 22 октября 1986 года. Филадельфия, Пенсильвания, США.
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Фильмография Кайл Галлнер
Улыбка
ужасы
2022, США
0.0
Призраки войны
ужасы, военный, триллер
2020, Великобритания
5.0
Час дьявола
ужасы
2019, США
6.0
Инопланетный код
фантастика, триллер, детектив
2017, США
5.0
Мастер очистки
комедия, драма, фэнтези
2016, Канада / США
5.0
И грянул шторм
драма, триллер
2016, США
7.0
Снайпер
боевик, биография
2014, США
6.0
Прежде чем я уйду
драма, комедия
2014, США
6.0
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