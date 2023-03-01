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Киноафиша Новости Специалист по хоррорам Майк Флэнаган мечтает взяться за «Кошмар на улице Вязов»

Специалист по хоррорам Майк Флэнаган мечтает взяться за «Кошмар на улице Вязов»

1 марта 2023 16:00
Специалист по хоррорам Майк Флэнаган мечтает взяться за «Кошмар на улице Вязов»

У создателя «Призрака дома на холме» даже есть своя концепция.

Оригинальному «Кошмару на улице Вязов» уже почти сорок лет. Он по праву считается классикой фильмов ужасов. За годы существования франшиза расширилась за счет множества сиквелов, кроссовера и даже ремейка. Последний на данный момент проект о Фредди Крюгере датирован 2010 годом. Он должен был стать началом нового цикла фильмов. Несмотря на приемлемую кассу, большинству зрителей картина не понравилась, так что продолжения не последовало.

Дискуссии о новом перезапуске ведутся уже давно, но дальше слов дело не продвигается. Одним из тех, кто страстно желает взяться за переосмысление, является заслуженный жанровый специалист Майк Флэнаган — режиссер хорроров «Доктор Сон», «Игра Джералда» и «Окулус», а также создатель расхваленных критиками сериалов «Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и «Полуночная месса». В недавнем интервью для Script Apart Флэнаган признался:

«В списке моих проектов мечты определенно присутствует «Кошмар на улице Вязов». Было бы здорово взяться за эту историю. Пару лет назад я даже придумал интересный подход, но проблема заключается в том, что никто точно не знает, кто сейчас контролирует франшизу и к кому по этому поводу обращаться. Я часто прошу своих агентов связать меня с правообладателями, но они мне отвечают, мол: «С радостью бы, но мы не знаем, с кем общаться по данному вопросу». Я почти год своей жизни провел вместе со звездой серии Хэзер Лэнгенкэмп и, разумеется, мы многое успели обсудить. Такое чувство, что никто ничего не знает, но, возможно, однажды ситуация изменится».

Производством фильмов франшизы занималась студия New Line Cinema. По мнению журналистов, деликатный вопрос на предмет прав следует обсуждать либо с кинокомпанией, либо с наследниками покойного Крэйвена. Флэнаган уже не первый раз публично выражает заинтересованность «Кошмаром на улице Вязов». С упомянутой Лэнгенкэмп, которая сыграла Нэнси Томпсон в нескольких фильмах серии, он сотрудничал в рамках прошлогоднего мини-сериала «Клуб полуночников». В данный момент кинематографист занимается производством многосерийной мистической драмы Netflix «Падение дома Ашеров».

Фото: New Line Cinema
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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