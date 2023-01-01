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Корпорация Монстров Корпорация Монстров
Киноафиша Фильмы Корпорация Монстров Корпорация Монстров, 2001: актеры и роли
Monsters, Inc. Корпорация Монстров 2001 / США
8.3 Оцените
101 голос Рейтинг IMDb: 8.1
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Корпорация Монстров, 2001: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пит Доктер Пит Доктер Pete Docter Дэвид Силверман Дэвид Силверман David Silverman Ли Анкрич Ли Анкрич Lee Unkrich
В ролях
Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Билли Кристал Билли Кристал Billy Crystal Мэри Гиббс Mary Gibbs Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Джеймс Коберн Джеймс Коберн James Coburn Дженнифер Тилли Дженнифер Тилли Jennifer Tilly Боб Питерсон Боб Питерсон Bob Peterson Джон Ратценбергер Джон Ратценбергер John Ratzenberger Фрэнк Оз Фрэнк Оз Frank Oz Бонни Хант Бонни Хант Bonnie Hunt Джефф Пиджон Джефф Пиджон Jeff Pidgeon
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