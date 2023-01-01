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Корпорация Монстров
Корпорация Монстров, 2001: актеры и роли
Monsters, Inc.
Корпорация Монстров
2001 / США
Трейлер
8.3
Оцените
101
голос
Рейтинг IMDb: 8.1
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Корпорация Монстров, 2001: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Пит Доктер
Pete Docter
Дэвид Силверман
David Silverman
Ли Анкрич
Lee Unkrich
В ролях
Джон Гудман
John Goodman
Билли Кристал
Billy Crystal
Мэри Гиббс
Mary Gibbs
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Джеймс Коберн
James Coburn
Дженнифер Тилли
Jennifer Tilly
Боб Питерсон
Bob Peterson
Джон Ратценбергер
John Ratzenberger
Фрэнк Оз
Frank Oz
Бонни Хант
Bonnie Hunt
Джефф Пиджон
Jeff Pidgeon
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