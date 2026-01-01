Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Осторожно, привидения!

Осторожно, привидения!

B.O.O.: Bureau of Otherworldly Operations 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Речь в мультфильме пойдет о привидении, вынужденном вернуться в школу для призраков, чтобы научиться лучше пугать людей.

Страна США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2018
Производство DreamWorks Animation, On the Day, Talawa Productions
Другие названия
B.O.O.: Bureau of Otherworldly Operations, B.O.O.: Oficina de Operaciones del Otro, B.O.O. : Agents fantômes, B.O.O.: Brigada do Outro MundO, B.S.P. - Bureau Sobrenatural de Proteção, Boo U., BOO: Büro für ominöse Ordnungswidrigkeiten, Отдел потусторонних дел
Режиссер
Энтони Леондис
Энтони Леондис
В ролях
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Мэтт Бомер
Мэтт Бомер
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Сет Роген
Сет Роген
Рашида Джонс
Рашида Джонс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Осторожно, привидения!
Университет монстров 7.8
Университет монстров (2013)
Корпорация Монстров 8.3
Корпорация Монстров (2001)
Эмоджи фильм 4.8
Эмоджи фильм (2017)
Монстры против пришельцев 6.7
Монстры против пришельцев (2009)
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича 6.2
Лило и Стич 2: Большая проблема Стича (2005)
Игорь 5.9
Игорь (2008)
Между двумя папоротниками 6.2
Между двумя папоротниками (2019)
Святой Винсент 7.7
Святой Винсент (2014)
Рождество 6.4
Рождество (2015)
Славные парни 7.4
Славные парни (2016)
Та еще парочка 6.7
Та еще парочка (2019)
Полный расколбас 6.0
Полный расколбас (2016)

Рейтинг мультфильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше