1 If I Didn't Have You Билли Кристал, Джон Гудман / Randy Newman 3:38

2 Monsters, Inc. Randy Newman 2:06

3 School Randy Newman 1:38

4 Walk To Work Randy Newman 3:29

5 Sulley and Mike Randy Newman 1:58

6 Randall Appears Randy Newman 0:49

7 Enter the Heroes Randy Newman 1:03

8 The Scare Floor Randy Newman 2:40

9 Oh Celia! Randy Newman 1:08

10 Boo's Adventures in Monstropolis Randy Newman 6:22

11 Boo's Tired Randy Newman 1:04

12 Putting Boo Back Randy Newman 2:22

13 Boo Escapes Randy Newman 0:52

14 Celia's Mad Randy Newman 1:40

15 Boo Is a Cube Randy Newman 2:18

16 Mike's In Trouble Randy Newman 2:18

17 The Scream Extractor Randy Newman 2:12

18 Sulley Scares Boo Randy Newman 1:09

19 Exile Randy Newman 2:17

20 Randall's Attack Randy Newman 2:22

21 The Ride of the Doors Randy Newman 5:07

22 Waternoose Is Waiting Randy Newman 3:12

23 Boo's Going Home Randy Newman 3:33

24 Kitty Randy Newman 1:19