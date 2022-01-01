Увлекательная жизнь Салли и Майка, кризисы «чудовищного» мира, радости и проблемы главных героев – обо всем этом повествуется в двух мультфильмах анимационного цикла. Приоритетная миссия друзей заключается в запугивании девчонок и мальчишек, ведь детские крики служат источником электроэнергии, поддерживающей обитель монстров. Но не все так просто как может показаться на первый взгляд…

В каком порядке смотреть все части мультфильма «Корпорация монстров»

Соблюдать хронологическую последовательность при просмотре анимационной серии о Монстрополисе необязательно. Каждый мультик непременно удивит непредсказуемым сюжетом и красочной подачей. К тому же вторая часть мультипликационной франшизы как раз-таки является предысторией к первому мультфильму.

2001, «Корпорация монстров»

Полнометражная анимационная история дебютировала в октябре 2001-го. А на экраны российских кинотеатров мультик пришел весной 2002-го. Через одиннадцать лет была выпущена обновленная версия «Корпорации монстров» уже в современном 3D формате. Стоит отметить, что в 2002 году анимационная картина удостоилась награды «Оскар» за лучшее музыкальное сопровождение.

События происходят в параллельном мире, где находится необычный городок Монстрополис. Монстрам нужно электричество, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни. Поэтому важнейшим предприятием в городе является «Корпорация монстров», представляющая собой фабрику страха и электростанцию одновременно. Крики человеческих детей – вот источник необходимой энергии, которую добывают страшилы. Работники цеха используют специальную технику, помогающую им проникать в мир людей, точнее в детские комнаты, через обычные стенные шкафы. Работа идет своим чередом, но сложности возникают все чаще. Ведь дети перестают бояться страшил. Однажды Майк и Салли сталкиваются с ужасающим форс-мажором – каким-то невероятным образом на территорию фабрики попадает человеческий детеныш. Подобных ситуаций в Монстрополисе еще не происходило...

2013, «Университет монстров»

Спустя долгие двенадцать лет знаменитая американская студия, работающая в жанре компьютерной графики, выпускает долгожданный приквел к франшизе «Корпорация монстров». Это яркая и трогательная предыстория, рассказывающая о студенчестве Салливана и Майка Вазовски. Эти монстры учились на Страшильном факультете, считаясь непримиримыми врагами. В итоге Майк и Салли становятся неразлучными друзьями. Новый комедийный мультфильм кинокомпании «Pixar Animation Studios» дебютировал в июне 2013 года. Кстати, вскоре после него появилась анимационная короткометражка «Центр вечеринки».

А теперь обо всем по порядку. Вазовски с ранних лет не отличался какими-либо устрашительными талантами, его никто не боялся. Однажды состоялась школьная экскурсия на фабрику устрашения, именно там юный Майк по-настоящему захотел стать профессиональным страшилой, когда вырастет. На экскурсии он также узнает, что для достижения желанной цели ему необходимо поступить на Страшильный факультет Университета монстров. Вазовски вырастает и поступает туда, куда давно хотел. На пути пока что неудачливого Майка встречается студент со знаменитой фамилией, это Джеймс Салливан. Теперь главная задача Вазовски – перещеголять вычурного выскочку Салли, который не особенно-то и желает учиться…