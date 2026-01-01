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Михаил Шац
Михаил Шац Mikhail Shats
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Михаил Шац

Mikhail Shats

Дата рождения
7 июня 1965
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Ленинград, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актер озвучки, Драматический актёр

Биография Михаил Шац

Михаил Шац родился 7 июня 1965 года в еврейской семье. Его родители часто переезжали, но незадолго до рождения Миши решили обосноваться в Санкт-Петербурге. Как и большинство питерских школьников, Михаил обожал футбол и мечтал играть за «Зенит». После школы Шац долго не мог выбрать будущую специальность, но в итоге подался в медицинский вуз. Там юноша начал играть в КВН и впервые почувствовал интерес к юмору. Некоторое время Шац проработал реаниматологом, но понял, что хочет иной судьбы, и начал пробиваться на ТВ. Михаил придумал свой комедийный проект «ОСП-студия», благодаря которому к нему пришел первый успех. По мнению самого Михаила, это шоу оказалось самым успешным из всех его авторских проектов. В начале нулевых Шац часто появлялся на экране. Он снимался в «Хороших шутках», «Слава богу, ты пришел!», а также сыграл психотерапевта в одной из серий ситкома «Моя прекрасная няня». Некоторые популярные телепроекты Шац вел со своей супругой Татьяной Лазаревой. Они вместе уже 20 лет. У Михаила две дочери – София и Антонина. С Софией он создал YouTube-проект «Папа, закрой дверь!», куда приходят известные гости и беседуют с ведущими в формате подкаста. Включен в реестр иностранных агентов.

Популярные фильмы

Монстры на каникулах 7.5
Монстры на каникулах (2012)
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 7.3
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек (2009)
Очень русский детектив 5.1
Очень русский детектив (2008)

Фильмография Михаил Шац

Зенит-2008. Победная песня
Зенит-2008. Победная песня Zenit-2008. Pobednaya pesnya
документальный, спорт 2021, Россия
Дело было вечером
Дело было вечером
телешоу 2019, Россия
Чапаев-Чапаев 3.2
Чапаев-Чапаев Chapaev Chapaev
драма 2013, Россия
Монстры на каникулах 7.5
Монстры на каникулах Hotel Transylvania
комедия, анимация, семейный 2012, США
Смотреть трейлер
Случайные связи
Случайные связи
телешоу 2010, Россия
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек 7.3
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек Cloudy with a Chance of Meatballs
семейный, анимация 2009, США
Смотреть трейлер
Очень русский детектив 5.1
Очень русский детектив Ochen russkiy detektiv
комедия 2008, Россия
Смотреть трейлер
Больше хороших шуток
Больше хороших шуток
телешоу 2007, Россия
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