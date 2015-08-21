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Михаил Шац
Михаил Шац
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Михаил Шац
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Дата рождения
7 июня 1965
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Михаил Шац
Родился 7 июня 1965 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Михаил Шац
Чапаев-Чапаев
драма
2013, Россия
0.0
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный
2012, США
8.0
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация
2009, США
7.0
Очень русский детектив
комедия
2008, Россия
5.0
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