Михаил Шац родился 7 июня 1965 года в еврейской семье. Его родители часто переезжали, но незадолго до рождения Миши решили обосноваться в Санкт-Петербурге. Как и большинство питерских школьников, Михаил обожал футбол и мечтал играть за «Зенит». После школы Шац долго не мог выбрать будущую специальность, но в итоге подался в медицинский вуз. Там юноша начал играть в КВН и впервые почувствовал интерес к юмору. Некоторое время Шац проработал реаниматологом, но понял, что хочет иной судьбы, и начал пробиваться на ТВ. Михаил придумал свой комедийный проект «ОСП-студия», благодаря которому к нему пришел первый успех. По мнению самого Михаила, это шоу оказалось самым успешным из всех его авторских проектов. В начале нулевых Шац часто появлялся на экране. Он снимался в «Хороших шутках», «Слава богу, ты пришел!», а также сыграл психотерапевта в одной из серий ситкома «Моя прекрасная няня». Некоторые популярные телепроекты Шац вел со своей супругой Татьяной Лазаревой. Они вместе уже 20 лет. У Михаила две дочери – София и Антонина. С Софией он создал YouTube-проект «Папа, закрой дверь!», куда приходят известные гости и беседуют с ведущими в формате подкаста. Включен в реестр иностранных агентов.