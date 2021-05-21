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Александр Пушной
Александр Пушной
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Александр Пушной
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Дата рождения
16 мая 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Александра Пушного
Родился 16 мая 1975 года. Новосибирск, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Пушного
Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения
2017, Россия
7.0
Монстры на каникулах 2
семейный, анимация, комедия
2015, США
7.0
Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия
2013, США
7.0
Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя
анимация
2012, Франция / Бельгия
7.0
Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный
2012, США
8.0
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация
2009, США
7.0
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21 мая 2021 12:23
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