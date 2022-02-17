Анна Фэрис - американская комедийная актриса и продюсер, родилась 29 ноября 1976 года в г. Балтимор, (Мэриленд, США) в семье социолога Вашингтонского университета Джека Фэриса и Карен, преподавателя в школе «Seaview Elementary School». У Анны есть младший брат Роберт, который работает профессором социологии в Калифорнийском университете в Дэвисе. У семьи Фэрис есть шотландские, ирландские, английские, немецкие и французские корни. Когда Анне было 6 лет, ее семья переехала в Эдмондс.

Уже в ранние годы у девочки возник интерес к театру, она обожала смотреть спектакли и сама организовывала небольшие представления, привлекая к участию в них соседских детей, а сама одновременно была актрисой, сценаристом и постановщиком. Родители поддерживали ее стремление стать актрисой, и уже в 9 лет Фэрис дебютировала на сцене Репертуарного театра Сиэтла. После окончания Эдмондской средней школы Анна поступила на филологический факультет Вашингтонского университета, а получив степень по английской литературе, решила перебраться в Лондон, однако когда последовали ее первые успехи на пути к желанной славе, она сразу же переехала в центр киноиндустрии – Лос-Анджелес.

Фильмы с Анной Фэрис

Первой большой ролью в кино для Анны стала роль Джанелль Бэй в картине «Переулок влюбленных» (1999), однако большинство зрители познакомились с ней после ее роли Синди Кэмпбелл в пародийном фильме ужасов «Очень страшное кино». Образ ее персонажа был скопирован с Нив Кэмпбелл из ужастика «Крик», и на высмеивание его были направлены большинство шуток ленты. Этот фильм принес актрисе две номинации на MTV Movie Awards: в категории «Прорыв года – актриса» и «Лучший поцелуй» совместно с Джоном Абрахамсом. С 2001 по 2006 год Анна еще трижды играла Синди в продолжениях картины. Также за 2002-2003 годы фильмография актрисы пополнилась такими лентами, как «Мэй», «Цыпочка», «Просто праздник какой-то!» и оскароносным «Трудности перевода».

После первых успехов Анна стала очень востребованной в Голливуде, каждый год с ее участием выходило по несколько фильмов. Она исполняла одну из главных ролей в комедийной мелодраме «Южные красотки», затем вместе с Райаном Рейнольдсом и Джастином Лонгом сыграла в комедии «Большая жратва», появилась в образе поп-певицы Саманты Джеймс в мелодраме «Просто друзья». Также актрису можно увидеть в драме о ковбоях-гомосексуалистах «Горбатая гора», за которую она в составе других актеров получила номинацию на Премию Гильдии киноактеров в категории «Лучший актерский состав в игровом кино». Фэрис также сыграла в комедиях «Моя супербывшая» (2006), «Хохотушка» (2007), «Часто задаваемые вопросы о путешествиях во времени» (2009), «Типа крутой охранник» (2009), «Отвези меня домой» (2011), «Диктатор» (2012) и «Муви 43» (2013). Главные роли достались ей в ленте «Мальчикам это нравится» (2008) и телесериале HBO «Мамочка» (2013)

Личная жизнь Анны Фэрис

В 1999 году на съемочной площадке фильма «Переулок влюбленных» Анна познакомилась со своим первым мужем Беном Индрой. Пара поженилась в 2004 году, а в 2007 Фэрис подала на развод, по причине непримиримых разногласий. В 2008 году, когда процесс развода был завершен, актриса согласно брачному контракту выплатила Бену компенсацию размером в 900 тысяч долларов.

В 2007 году на кастинге фильма «Отвези меня домой» Анна встретила актера Криса Прэтта, а уже летом 2009 года они поженились. В 2012 году у супругов родился сын Джек. В 2017 супруги подали на развод, сообщив, что остаются друзьями. Через несколько месяцев Фэрис уже нашла себе нового бойфренда, а ее бывшему супругу приписывают романы со всеми звездными коллегами по съемкам.