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Анна Фэрис

Anna Faris
Анна Фэрис
Анна Фэрис Anna Faris
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Дата рождения
29 ноября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Крис Пратт
Крис Пратт
в браке с 2009 года
Биография Анны Фэрис

Анна Фэрис - американская комедийная актриса и продюсер, родилась 29 ноября 1976 года в г. Балтимор, (Мэриленд, США) в семье социолога Вашингтонского университета Джека Фэриса и Карен, преподавателя в школе «Seaview Elementary School». У Анны есть младший брат Роберт, который работает профессором социологии в Калифорнийском университете в Дэвисе. У семьи Фэрис есть шотландские, ирландские, английские, немецкие и французские корни. Когда Анне было 6 лет, ее семья переехала в Эдмондс.

Уже в ранние годы у девочки возник интерес к театру, она обожала смотреть спектакли и сама организовывала небольшие представления, привлекая к участию в них соседских детей, а сама одновременно была актрисой, сценаристом и постановщиком. Родители поддерживали ее стремление стать актрисой, и уже в 9 лет Фэрис дебютировала на сцене Репертуарного театра Сиэтла. После окончания Эдмондской средней школы Анна поступила на филологический факультет Вашингтонского университета, а получив степень по английской литературе, решила перебраться в Лондон, однако когда последовали ее первые успехи на пути к желанной славе, она сразу же переехала в центр киноиндустрии – Лос-Анджелес.

Фильмы с Анной Фэрис

Первой большой ролью в кино для Анны стала роль Джанелль Бэй в картине «Переулок влюбленных» (1999), однако большинство зрители познакомились с ней после ее роли Синди Кэмпбелл в пародийном фильме ужасов «Очень страшное кино». Образ ее персонажа был скопирован с Нив Кэмпбелл из ужастика «Крик», и на высмеивание его были направлены большинство шуток ленты. Этот фильм принес актрисе две номинации на MTV Movie Awards: в категории «Прорыв года – актриса» и «Лучший поцелуй» совместно с Джоном Абрахамсом. С 2001 по 2006 год Анна еще трижды играла Синди в продолжениях картины. Также за 2002-2003 годы фильмография актрисы пополнилась такими лентами, как «Мэй», «Цыпочка», «Просто праздник какой-то!» и оскароносным «Трудности перевода».

После первых успехов Анна стала очень востребованной в Голливуде, каждый год с ее участием выходило по несколько фильмов. Она исполняла одну из главных ролей в комедийной мелодраме «Южные красотки», затем вместе с Райаном Рейнольдсом и Джастином Лонгом сыграла в комедии «Большая жратва», появилась в образе поп-певицы Саманты Джеймс в мелодраме «Просто друзья». Также актрису можно увидеть в драме о ковбоях-гомосексуалистах «Горбатая гора», за которую она в составе других актеров получила номинацию на Премию Гильдии киноактеров в категории «Лучший актерский состав в игровом кино». Фэрис также сыграла в комедиях «Моя супербывшая» (2006), «Хохотушка» (2007), «Часто задаваемые вопросы о путешествиях во времени» (2009), «Типа крутой охранник» (2009),  «Отвези меня домой» (2011), «Диктатор» (2012) и «Муви 43» (2013). Главные роли достались ей в ленте «Мальчикам это нравится» (2008) и телесериале HBO «Мамочка» (2013)

Личная жизнь Анны Фэрис

В 1999 году на съемочной площадке фильма «Переулок влюбленных» Анна познакомилась со своим первым мужем Беном Индрой. Пара поженилась в 2004 году, а в 2007 Фэрис подала на развод, по причине непримиримых разногласий. В 2008 году, когда процесс развода был завершен, актриса согласно брачному контракту выплатила Бену компенсацию размером в 900 тысяч долларов.

В 2007 году на кастинге фильма «Отвези меня домой» Анна встретила актера Криса Прэтта, а уже летом 2009 года они поженились. В 2012 году у супругов родился сын Джек. В 2017 супруги подали на развод, сообщив, что остаются друзьями. Через несколько месяцев Фэрис уже нашла себе нового бойфренда, а ее бывшему супругу приписывают романы со всеми звездными коллегами по съемкам.

Интересные факты о Анне Фэрис

- Анна Фэрис появлялась на обложках журналов Raygun, Playboy, Self и Cosmopolitan. Она несколько лет попадала в «Hot 100 list» по версии журнала Maxim.

- Анна и ее коллега по фильму «Мальчикам это нравится» Кэтрин МакФи выросли в одном районе, но ни разу не встречались друг с другом до начала съемок.

- Фэрис участвовала в озвучке мультфильмов: ее голос можно услышать в двух частях «Элвина и бурундуков», «Медведе Йоги» и мультсериале «Царь горы».

 

Фильмография Анны Фэрис
За бортом
За бортом
мелодрама, комедия 2018, США
7.0
Лего. Фильм
Лего. Фильм
комедия, анимация, боевик 2014, США
7.0
Даю год
Даю год
мелодрама, комедия 2013, Великобритания
6.0
Облачно... 2: Месть ГМО
Облачно... 2: Месть ГМО
семейный, анимация, комедия 2013, США
7.0
Муви 43
Муви 43
комедия 2013, США
5.0
Диктатор
Диктатор
комедия 2012, США
6.0
Медведь Йоги
Медведь Йоги
анимация, приключения, семейный, комедия 2011, США / Новая Зеландия
6.0
Сколько у тебя?
Сколько у тебя?
комедия 2011, США
6.0
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Фотографии Анны Фэрис Все фотографии
Анна Фэрис Крис Прэтт и Анна Фэрис Анна Фэрис Анна Фэрис
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Крис Пратт
Крис Пратт Chris Pratt
в браке с 2009 года
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