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Кристин Леман
Кристин Леман
Kristin Lehman
О персоне
Фильмография
Кристин Леман
Kristin Lehman
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Дата рождения
3 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Уэстминстер, Британская Колумбия, Канада
Рост
168 см
Биография Кристин Леман
Родилась 3 мая 1972 года. Нью-Уэстминстер, Британская Колумбия, Канада.
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Фильмография Кристин Леман
Лофт
триллер
2014, США
7.0
Артур Ньюман
комедия, драма
2012, США
5.0
Спи со мной
мелодрама, драма
2005, Канада
7.0
Хроники Риддика
приключения, триллер, фантастика, боевик
2004, США
7.0
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