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Есть несколько категорий фильмов, которые не стоит воспринимать буквально, то есть исключительно на уровне сюжета. Например, комиксы оправдывают почти любой сюжетный беспредел, хотя сюжет и определяет фактуру и исполнение комикса. Какой-нибудь же философской притче, скажем, до сюжета нет вовсе никакого дела, так что бесполезно ловить ее автора на слове, каждый раз хватать за рукав и призывать к ответу. «Хроники Риддика», хотя и не вполне комикс, тем не менее не сюжетное кино. Натяжек и ляпов в…