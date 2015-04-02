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Хроники Риддика Хроники Риддика
Киноафиша Фильмы Хроники Риддика Отзывы о фильме «Хроники Риддика»
The Chronicles of Riddick Хроники Риддика 2004 / США
7.1 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Хроники Риддика»

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Наша рецензия

Есть несколько категорий фильмов, которые не стоит воспринимать буквально, то есть исключительно на уровне сюжета. Например, комиксы оправдывают почти любой сюжетный беспредел, хотя сюжет и определяет фактуру и исполнение комикса. Какой-нибудь же философской притче, скажем, до сюжета нет вовсе никакого дела, так что бесполезно ловить ее автора на слове, каждый раз хватать за рукав и призывать к ответу. «Хроники Риддика», хотя и не вполне комикс, тем не менее не сюжетное кино. Натяжек и ляпов в…

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КОКС 2 апреля 2015, 12:51
фИЛЬМ СУПЕР,СОВЕТУЮ СХОДИТЬ..........
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BEG 2 апреля 2015, 12:51
... ТАК ХОЧУ ПОСМОТРЕТЬ ЭТОТ ФИЛЬМ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
da_kila 2 апреля 2015, 12:51
Дарагие Брунетка и Мёртвая Башка!

Передаю вам горячий превет.

Вы такие эксперты-псехолаги, што я тащщусь.

рофлмао

Старая дурка про дурака и молитву, видимо, бессмертна...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела этот фильм. Ну спецэффекты конечно ничего, смотреть можно, только на момент просмотра мозги нужно отключать и ничему не удивляться. Например, Дизель летящий по 700 градусной жаре... Ну и всегда в таких фильмах поражает еня сочетание космических кораблей с алицами из каменного века. Ну а в принцпе, ну все равно смотреть счас особо нечего, сходите...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ильяс Ахмет г.Алматы 2 апреля 2015, 12:51
Не в восторге. Вин Дизель и отличные декорации - это, пожалуй, главные достоинства фильма. "Матрица 3" и "Звездные Войны" с этой точки зрения в пролете! "Хроники Риддика" - зрелище своеобразное и мрачное. Но таков постановочный стиль. Мало действия. Слабые боевые сцены. Джуди Денч никакая! Резкий финал. Но это даже не бесит. Фильм кончается, и ты спокойно встаешь и уходишь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Рустам, г. Алматы 2 апреля 2015, 12:51
Салют всем! Вчера сходил на этот фильм и у меня создалось впечатление, что миром правят женщины. Во всей империи находится всего одна особь женского пола - стерва, которая манипулирует всеми событиями. И у Вин Дизеля появляется "одна", ради которой он готов на все, блин. Короче, фильм мне не понравился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Элинсон 2 апреля 2015, 12:51
Бодро, весело и динамично. Смотреть надо обязательно в кинотеатре иначе смысла нет. Обалденные спецэффекты и суперский монтаж заставят вас не отрываться от экрана весь фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Сергей 2 апреля 2015, 12:51
Фильм-откровенное дерьмо.После тьмы так изгадить впечатление.Даже Вин не мог спасти это откровенно голливудское мыло.Не смотрите-разочаруетесь.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Klod 2 апреля 2015, 12:51
12/10/2004 в 10:12:43 Sefirot написал(а):
А ты возьми зеркало поставь его под 45 градусов, выставь на бластере энергию наполовину и выстрели в зеркало.




Мальчик, бластер как оружие еще не изобрели!!!!! Ты в каком мире живешь???? Так что о законах поведения бластера тебе судить рано!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MG 2 апреля 2015, 12:51
Вин Дизель повёл белёсым глазом и прогундосил "шкушновато!" и...

...и забабацал такой боевичок, что у соседа справа ведёрко с кукурузой так и осталось непочатым: на первой минуте у него широко открылись рот и глаза, а на четвёртой всё закрылось, включая задний сфинктер. Так и просидел скукоженный все 2 часа.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MG 2 апреля 2015, 12:51
Вин Дизель повёл белёсым глазом и прогундосил "шкушновато!" и...

...и забабацал такой боевичок, что у соседа справа ведёрко с кукурузой так и осталось непочатым: на первой минуте у него широко открылись рот и глаза, а на четвёртой всё закрылось, включая задний сфинктер. Так и просидел скукоженный все 2 часа.

(подробнее http://m32.nm.ru/films.dhtml)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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