Есть несколько категорий фильмов, которые не стоит воспринимать буквально, то есть исключительно на уровне сюжета. Например, комиксы оправдывают почти любой сюжетный беспредел, хотя сюжет и определяет фактуру и исполнение комикса. Какой-нибудь же философской притче, скажем, до сюжета нет вовсе никакого дела, так что бесполезно ловить ее автора на слове, каждый раз хватать за рукав и призывать к ответу. «Хроники Риддика», хотя и не вполне комикс, тем не менее не сюжетное кино. Натяжек и ляпов в…
Передаю вам горячий превет.
Вы такие эксперты-псехолаги, што я тащщусь.
рофлмао
Старая дурка про дурака и молитву, видимо, бессмертна...
Мальчик, бластер как оружие еще не изобрели!!!!! Ты в каком мире живешь???? Так что о законах поведения бластера тебе судить рано!!!!
...и забабацал такой боевичок, что у соседа справа ведёрко с кукурузой так и осталось непочатым: на первой минуте у него широко открылись рот и глаза, а на четвёртой всё закрылось, включая задний сфинктер. Так и просидел скукоженный все 2 часа.
...и забабацал такой боевичок, что у соседа справа ведёрко с кукурузой так и осталось непочатым: на первой минуте у него широко открылись рот и глаза, а на четвёртой всё закрылось, включая задний сфинктер. Так и просидел скукоженный все 2 часа.
(подробнее http://m32.nm.ru/films.dhtml)
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