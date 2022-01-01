Правильный (хронологический, по сюжету) порядок просмотра всех частей фильма «Риддик»

Во франшизе есть два мультфильма по мотивам основной трилогии: «Хроники Риддика: Темная ярость» (2004) и «Риддик: Удар в спину» (2013). А саму трилогию нужно смотреть в следующем порядке:

«Черная дыра», 2000.

Риддик – опаснейший преступник, за голову которого власти обещают неплохую награду. У него есть способность видеть в темноте, которую он приобрел после операции в тюрьме. У охотников за головами наконец-то получается поймать заядлого уголовника. Они перевозят его на космическом корабле, но он терпит крушение на пустующей и недружелюбной планете. Риддик пользуется моментом и совершает побег. Оставшимся в живых стоит опасаться: ведь убийца может напасть на них в любой момент. Спасшиеся во время крушения обнаруживают под землей странной планеты пещеры, которые кишат злобными и опасными монстрами, которые просыпаются по ночам. Не проблема в темное время суток держаться подальше от места их обитания, но на планету движется тень от солнечного затмения, которое продлится нетипично долго. За несколько часов кровожадные создания наводнят все свободное место, уничтожая все живое на своем пути. Способность Риддика к ночному зрению вынуждает выживших доверить преступнику свои судьбы. Кто же на самом деле этот закоренелый уголовник? Кровожадный беспринципный убийца, готовый без разбора нападать на людей, или тот, кто может их спасти?

Есть режиссерская версия фильма, которая длится почти на 4 минуты дольше театральной.

«Хроники Риддика», 2004.

Во второй части серии Риддик предстает перед зрителем уже в другом образе. Теперь он воспринимается не как злобный преступник, а как борец за справедливость и свободу. За время жизни на далекой заснеженной планете он сильно изменился, но вскоре возвращается к привычному виду. Он зверски жесток к своим врагам, но небезразличных ему существ стремится всеми силами спасти – например, людям, которым он уже помогал справиться с опасными ночными монстрами. Риддик поневоле оказывается втянутым в войну Галактики с некромонгерами, хладнокровно и безжалостно уничтожающими целые планеты. Лорд, возглавляющий вражескую секту, объявляет очередной Крестовый поход, и скорее всего, в истории человечества он окажется последним, если войско никто не остановится. Бывший заключенный с необычайно острым зрением оказывается в эпицентре противостояния добра и зла. Он попадает на судно Некромонгеров и начинает невероятную битву за будущее Галактики.

«Риддик», 2013.

Сюжет фантастического боевика разворачивается через пять лет после событий предыдущей части. Риддик оказывается один на безлюдной планете. Те, на чьей стороне он сражался, безжалостно предали его и оставили умирать в пустынном уголке Вселенной. Бывший преступник отчаянно борется за жизнь с хищными созданиями и превосходит себя самого. Он становится еще более сильным, хладнокровным и опасным. Галактические наемники, которые охотятся за ним, становятся шестерками в обстоятельном плане, который задумал Риддик. Он готовится к жестокой мести и начинает поход. В конечном счете ему предстоит вернуться на родную планету Фурию, чтобы не дать ее уничтожить.