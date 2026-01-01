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Фильмография
Ник Чинланд
Nick Chinlund
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Персоны
Ник Чинланд
Ник Чинланд
Nick Chinlund
Дата рождения
18 ноября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Герой триллеров
Биография Ник Чинланд
Родился 18 ноября 1961 года. Нью-Йорк, США.
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Популярные фильмы
8.3
Юная Лига Справедливости
(2010)
8.3
Менталист
(2008)
8.2
Секретные материалы
(1993)
Фильмография Ник Чинланд
7.6
Список смертников
драма, триллер
2022, США
3.6
Добыча
The Prey: Legend of Karnoctus
боевик, фантастика, триллер
2022, США
4.8
Американское насилие
American Violence
триллер, драма, криминал
2016, США
7.1
Need for speed: Жажда скорости
Need for Speed
боевик, драма, триллер, криминал
2014, США
Смотреть трейлер
7
Везунчик
драма, криминал
2013, США
7.6
Предчувствие
драма, криминал
2012, США
6.5
Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого
драма, криминал, детектив
2011, США
7.7
Гримм
драма, криминал, мистика
2011, США
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