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Ник Чинланд

Nick Chinlund
Ник Чинланд
Ник Чинланд Nick Chinlund
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Дата рождения
18 ноября 1961
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Ник Чинланд

Родился 18 ноября 1961 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Ник Чинланд
Need for speed: Жажда скорости
Need for speed: Жажда скорости
боевик, драма, триллер, криминал 2014, США
7.0
Правила для плохих девчонок
Правила для плохих девчонок
триллер, ужасы 2009, США
3.0
Ультрафиолет
Ультрафиолет
фантастика, триллер, боевик, ужасы 2006, США
6.0
Легенда Зорро
Легенда Зорро
драма, приключения, вестерн, боевик 2005, США
6.0
Хроники Риддика
Хроники Риддика
приключения, триллер, фантастика, боевик 2004, США
7.0
Глубина
Глубина
драма, фантастика, ужасы 2002, США
5.0
Оргазм Эми
Оргазм Эми
комедия, мелодрама 2001, США
5.0
Мистер Магу
Мистер Магу
приключения, комедия, семейный 1997, США
4.0
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