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Колм Фиор
Колм Фиор
Colm Feore
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Колм Фиор
Colm Feore
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Дата рождения
22 августа 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Колм Фиор
Родился 22 августа 1958 года. Бостон, Массачусеттс, США.
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Фильмография Колм Фиор
В объятиях лжи
триллер, драма
2018, США / Ирландия
7.0
Жестокие мечты
триллер
2017, Канада
5.0
Анон
фантастика, триллер
2017, Германия
5.0
Дом Версаче
драма
2013, Канада
6.0
Джек Райан: Теория хаоса
боевик, триллер, драма
2013, США / Россия
6.0
Подмена
мистика
2008, США
7.0
Схороните моё сердце у Вундед-Ни
драма, исторический, вестерн
2007, США
7.0
Плохой хороший полицейский
комедия, криминал, боевик
2006, Канада
6.0
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