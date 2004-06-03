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Poster of The Chronicles of Riddick
7.2
Kinoafisha Films The Chronicles of Riddick
7.2

The Chronicles of Riddick

, 2004
The Chronicles of Riddick
USA / Adventure, Thriller, Sci-Fi, Action / 18+
Poster of The Chronicles of Riddick
7.2

Cast

Vin Diesel
Vin Diesel
Riddick
Judi Dench
Judi Dench
Aereon
Colm Feore
Colm Feore
Lord Marshal
Alexa Davalos
Kyra
Karl Urban
Karl Urban
Vaako
Nick Chinlund
Nick Chinlund
Toombs
Christina Cox
Keith David
Keith David
Imam
Cedric De Souza
Aaron Douglas
Aaron Douglas
Kristin Lehman
Kristin Lehman
Thandiwe Newton
Thandiwe Newton
Dame Vaako
Director David Twohy
Writer Jim Wheat, David Twohy, Ken Wheat
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2004
Online premiere 9 March 2016
World premiere 3 June 2004
Release date
30 September 2004 Russia Парадиз 16+
22 July 2004 Argentina
29 July 2004 Australia
3 September 2004 Austria
18 August 2004 Bahrain
30 September 2004 Belarus
18 August 2004 Belgium
23 July 2004 Brazil
29 July 2004 Chile
26 August 2004 Czechia
13 August 2004 Denmark
22 September 2004 Egypt
1 October 2004 Estonia
13 August 2004 Finland
18 August 2004 France
11 November 2004 Georgia
2 September 2004 Germany
27 August 2004 Great Britain
19 November 2004 Greece
22 July 2004 Hong Kong
19 August 2004 Hungary
25 June 2004 Iceland
6 August 2004 India
27 August 2004 Ireland
5 August 2004 Israel
20 August 2004 Italy
7 August 2004 Japan
1 October 2004 Kazakhstan
14 July 2004 Kuwait
15 September 2004 Malta
16 July 2004 Mexico
19 August 2004 Netherlands
1 July 2004 New Zealand
13 August 2004 Norway
30 July 2004 Panama
16 June 2004 Philippines
24 September 2004 Poland
19 August 2004 Portugal
11 June 2004 Singapore
26 August 2004 Slovakia
30 July 2004 South Korea
27 August 2004 Spain
20 August 2004 Sweden
2 September 2004 Switzerland
22 July 2004 Thailand
13 August 2004 Turkey
21 July 2004 UAE
11 June 2004 USA
30 September 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $105,000,000
Worldwide Gross $115,900,534
Production Universal Pictures, Radar Pictures, One Race Productions
Also known as
The Chronicles of Riddick, La batalla de Riddick, Riddick: Kronika temna, Хроники Риддика, A Batalha de Riddick, A sötétség krónikája, As Crónicas de Riddick, Huyền Thoại Riddick, Kroniki Riddicka, Las crónicas de Riddick, Les chroniques de Riddick, Pitch Black 2, Riddick, Riddick - Chroniken eines Kriegers, Riddick 2: Günlükler, Riddick: Chroniken eines Kriegers, Riddicki kroonika, Riddickin aikakirja, Riddickin aikakirjat, Riddickove kronike, Riddicks krøniker, Riddik salnamələri, Riddik yilnomasi, Ridika hronikas, Rydiko kronikos, Ta hronika tou Skotous, The Chronicles of Riddick: The Director's Cut, Τα χρονικά του σκότους, Риддик хроникалары, Ридикове хронике, Хрониките на Ридик, Хроніки Ріддіка, रिद्दीक का इतिहास, リディック, 超世紀戰警, Khroniki Riddika, Riddick 2 - Les Chroniques de Riddick, The Chronicles of Riddick (Director's Cut), The Chronicles of Riddick 2, 天域戰士, Khronikite na Ridik, Khroniky Riddika, Riddick II: The Chronicles of Riddick, Hành Tinh Tăm Tối 2, Riddick 2 - Chronicles of Riddick, Ridikove hronike, 天域战士, Ta Chroniká tou Skótous

Film rating

7.2
Rate 31 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1625 In the Adventure genre  353 In the Thriller genre  300 In the Sci-Fi genre  208 In the Action genre  361 In films of USA  988 In films of 2004  31
Updated 29 June 2021
Listen to the
soundtrack The Chronicles of Riddick
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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