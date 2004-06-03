ProductionUniversal Pictures, Radar Pictures, One Race Productions
Also known as
The Chronicles of Riddick, La batalla de Riddick, Riddick: Kronika temna, Хроники Риддика, A Batalha de Riddick, A sötétség krónikája, As Crónicas de Riddick, Huyền Thoại Riddick, Kroniki Riddicka, Las crónicas de Riddick, Les chroniques de Riddick, Pitch Black 2, Riddick, Riddick - Chroniken eines Kriegers, Riddick 2: Günlükler, Riddick: Chroniken eines Kriegers, Riddicki kroonika, Riddickin aikakirja, Riddickin aikakirjat, Riddickove kronike, Riddicks krøniker, Riddik salnamələri, Riddik yilnomasi, Ridika hronikas, Rydiko kronikos, Ta hronika tou Skotous, The Chronicles of Riddick: The Director's Cut, Τα χρονικά του σκότους, Риддик хроникалары, Ридикове хронике, Хрониките на Ридик, Хроніки Ріддіка, रिद्दीक का इतिहास, リディック, 超世紀戰警, Khroniki Riddika, Riddick 2 - Les Chroniques de Riddick, The Chronicles of Riddick (Director's Cut), The Chronicles of Riddick 2, 天域戰士, Khronikite na Ridik, Khroniky Riddika, Riddick II: The Chronicles of Riddick, Hành Tinh Tăm Tối 2, Riddick 2 - Chronicles of Riddick, Ridikove hronike, 天域战士, Ta Chroniká tou Skótous