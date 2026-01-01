Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алекса Давалос
Alexa Davalos
Киноафиша
Персоны
Алекса Давалос
Алекса Давалос
Alexa Davalos
Дата рождения
28 мая 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Человек в высоком замке
(2015)
7.6
Вызов
(2008)
7.5
Мгла
(2007)
Фильмография Алекса Давалос
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2015
2013
2010
2008
2007
2004
2003
Все
8
Фильмы
6
Сериалы
2
Актер
8
7.7
Человек в высоком замке
драма, фантастика, триллер
2015, США
7.4
Город гангстеров
драма, криминал
2013, США
6.2
Битва Титанов
Clash of the Titans
боевик, фэнтези, драма
2010, США
Смотреть трейлер
7.6
Вызов
Defiance
военный, драма
2008, США
Смотреть трейлер
6.7
Праздник любви
Feast of Love
драма, мелодрама
2007, США
Смотреть трейлер
7.5
Мгла
The Mist
ужасы
2007, США
Смотреть трейлер
7.1
Хроники Риддика
The Chronicles of Riddick
приключения, триллер, фантастика, боевик
2004, США
Рецензия
6.5
Панчо Вилья
And Starring Pancho Villa as Himself
биография, драма, исторический
2003, США / Мексика
