Алекса Давалос Alexa Davalos
Киноафиша Персоны Алекса Давалос

Алекса Давалос

Alexa Davalos

Дата рождения
28 мая 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров

Популярные фильмы

Человек в высоком замке 7.7
Человек в высоком замке (2015)
Вызов 7.6
Вызов (2008)
Мгла 7.5
Мгла (2007)

Фильмография Алекса Давалос

Жанр
Год
Человек в высоком замке 7.7
Человек в высоком замке
драма, фантастика, триллер 2015, США
Город гангстеров 7.4
Город гангстеров
драма, криминал 2013, США
Битва Титанов 6.2
Битва Титанов Clash of the Titans
боевик, фэнтези, драма 2010, США
Смотреть трейлер
Вызов 7.6
Вызов Defiance
военный, драма 2008, США
Смотреть трейлер
Праздник любви 6.7
Праздник любви Feast of Love
драма, мелодрама 2007, США
Смотреть трейлер
Мгла 7.5
Мгла The Mist
ужасы 2007, США
Смотреть трейлер
Хроники Риддика 7.1
Хроники Риддика The Chronicles of Riddick
приключения, триллер, фантастика, боевик 2004, США
Рецензия
Панчо Вилья 6.5
Панчо Вилья And Starring Pancho Villa as Himself
биография, драма, исторический 2003, США / Мексика
