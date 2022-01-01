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Аарон Дуглас
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
О персоне
Фильмография
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
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Дата рождения
23 августа 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Нью-Уэстминстер, Британская Колумбия, Канада
Рост
179 см
Биография Аарона Дугласа
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Фильмография Аарона Дугласа
Operation Christmas Drop
мелодрама, комедия, семейный
2020, США
5.0
Пташка
мистика, триллер
2019, Канада
5.0
В Плэйнвью
триллер, криминал
2018, Канада
7.0
Зодиак: Знаки апокалипсиса
фантастика, боевик
2014, Канада
3.0
День, когда Земля остановилась
фантастика
2008, США
6.0
Выкуп
триллер, криминал, драма
2007, Канада / Великобритания
7.0
Женщина-кошка
боевик, приключения, криминал, фантастика
2004, США / Австралия
7.0
Я, робот
фантастика, приключения, триллер
2004, США
8.0
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