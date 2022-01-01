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Аарон Дуглас

Aaron Douglas
Аарон Дуглас
Аарон Дуглас Aaron Douglas
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Дата рождения
23 августа 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Нью-Уэстминстер, Британская Колумбия, Канада
Рост
179 см
Биография Аарона Дугласа

Фильмография Аарона Дугласа
Operation Christmas Drop
Operation Christmas Drop
мелодрама, комедия, семейный 2020, США
5.0
Пташка
Пташка
мистика, триллер 2019, Канада
5.0
В Плэйнвью
В Плэйнвью
триллер, криминал 2018, Канада
7.0
Зодиак: Знаки апокалипсиса
Зодиак: Знаки апокалипсиса
фантастика, боевик 2014, Канада
3.0
День, когда Земля остановилась
День, когда Земля остановилась
фантастика 2008, США
6.0
Выкуп
Выкуп
триллер, криминал, драма 2007, Канада / Великобритания
7.0
Женщина-кошка
Женщина-кошка
боевик, приключения, криминал, фантастика 2004, США / Австралия
7.0
Я, робот
Я, робот
фантастика, приключения, триллер 2004, США
8.0
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