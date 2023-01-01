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Хроники Риддика
Хроники Риддика, 2004: актеры и роли
The Chronicles of Riddick
Хроники Риддика
2004 / США
7.2
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 6.6
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Хроники Риддика, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Туи
David Twohy
В ролях
Вин Дизель
Vin Diesel
Джуди Денч
Judi Dench
Колм Фиор
Colm Feore
Алекса Давалос
Alexa Davalos
Карл Урбан
Karl Urban
Ник Чинланд
Nick Chinlund
Кристина Кокс
Christina Cox
Кит Дэвид
Keith David
Седрик Де Суза
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
Кристин Леман
Kristin Lehman
Тэнди Ньютон
Thandiwe Newton
Энди Томпсон
Andy Thompson
Рон Юан
Лайнас Роуч
Linus Roache
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