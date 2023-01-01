Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мармадюк" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хроники Риддика Хроники Риддика
Киноафиша Фильмы Хроники Риддика Хроники Риддика, 2004: актеры и роли
The Chronicles of Riddick Хроники Риддика 2004 / США
7.2 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Хроники Риддика, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Туи David Twohy
В ролях
Вин Дизель Вин Дизель Vin Diesel Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Колм Фиор Колм Фиор Colm Feore Алекса Давалос Alexa Davalos Карл Урбан Карл Урбан Karl Urban Ник Чинланд Ник Чинланд Nick Chinlund Кристина Кокс Christina Cox Кит Дэвид Кит Дэвид Keith David Седрик Де Суза Аарон Дуглас Аарон Дуглас Aaron Douglas Кристин Леман Кристин Леман Kristin Lehman Тэнди Ньютон Тэнди Ньютон Thandiwe Newton Энди Томпсон Andy Thompson Рон Юан Лайнас Роуч Лайнас Роуч Linus Roache
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Уикенд с батей
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Kinoafisha.info App