Майкл Джей Фокс высказался о потенциальном ремейке «Назад в будущее»

Майкл Джей Фокс поделился своими мыслями по поводу потенциального ремейка трилогии «Назад в будущее». В новом интервью для Variety актер признался, что он совершенно равнодушен к подобному проекту:

«Я не фанатик. Делайте что хотите. Это ваш фильм. Мне уже заплатили».

Однако Фокс также заявил, что режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл не зря отказываются от перезагрузки «Назад в будущее»:

«Мне кажется, что Роберт Земекис и Боб Гейл поступают очень разумно. Я не думаю, что трилогия нуждается в перезагрузке. Ремейк прояснит какие-то моменты истории? Ремейк лучше раскроет сюжет? Я в этом сомневаюсь».

Актер добавил, что с момента выхода «Назад в будущее 3» (1990) никто не предлагал ему вернуться к роли Марти Макфлая:

«Я уверен, что кто-то думал об этом. Но в то время у меня уже была ранняя стадия болезни Паркинсона, поэтому я был не уверен в своем желании браться за такой проект. Сразу после того, как третья часть стала хитом, могли начаться разговоры о продолжении, но я не принимал в них участия».

Примечательно, что ранее Кристофер Ллойд, сыгравший в «Назад в будущее» доктора Эмметта Брауна, сказал, что хотел бы сделать продолжение и вернуться к своей роли, если бы у кого-то возникла «блестящая идея, оправдывающая появление четвертого фильма».