Роберт Земекис создал гениальное кино. С той самой мыслью: менять былое ради грядущего — ответственность огромна, последствия практически непредсказуемы.

Все части «Назад в будущее» по порядку:

1985, «Назад в будущее»

Доктор Браун три десятилетия создает фантастический механизм: машину времени на основе спорткара DeLorean DMC-12. Установка энергетического флюксуатора успешно завершает проект. Доку не терпится поделиться информацией об изобретении — и он рассказывает о нем своему молодому другу Марти Макфлаю. Это 17-летний школьник. Ему не слишком повезло с семьей — вот и дружит с эксцентричным старичком, относящимся к нему на равных.

Ночью друзья встречаются у ТЦ «Две сосны», и изобретатель демонстрирует возможности модифицированного «ДеЛореана», а также посвящает его в план посещения 2010 года. Но происходит непредвиденное: на них нападают террористы из Ливии (ученый спер у них плутоний, когда они заказывали изготовление бомбы). Их жертва застрелена, а парнишка спасается, забравшись в автомобиль. И разваливает чужое имущество, на всей скорости впилившись в фермерский сарай. И — заодно — в 1955 год…

1989, «Назад в будущее 2»

Благополучно вернувшийся Марти приглашает свою подружку Дженнифер провести с ним выходные на озере. Но тут появляется их приятель в «ДеЛореане», одетый в весьма оригинальный костюм. На вопрос, что на нем надето, он отвечает, что в 2015 все так ходят. Он оптимизировал свой шедевр, оснастив его домашним ядерным реактором, работающим на объедках, и способностью к полетам. Но это все неважно — важно то, что парочке необходимо спасать своих еще нерожденных детей от ужасной участи! Семейные сложности семейства Макфлай просто убивают: сын ограбит банк и сядет на нары на 15-летний срок, а его любящая сестричка возьмется за организацию его побега и поимеет аналогичные проблемы с законом.

Вся троица отправляется на спасательную операцию. И там Док совершает первую ошибку: решив уберечь девушку от негативных впечатлений, он усыпляет ее, и они оставляют ее в безлюдном переулке, спящей на мусорных баках.

Дальше «папаше» вроде бы везет — он похож на собственного сыночка словно близнец, и ему удается отмазать свое чадо от ограбления. К тому же он приобретает спортивный альманах с результатами игр и состязаний по 2000 год. У него возник замысел заработать на ставках. И это второй промах. Его разумный старший товарищ швыряет журнальчик в мусорку — но они не учли, что их подслушивают! И кто — старикашка Бифф Таннен, бывший вредный босс Джорджа Макфлая! Еще один серьезный прокол...

1990, «Назад в будущее 3»

Третья часть является непосредственным продолжением предыдущей: Марти отвозит упавшего в обморок ученого домой. Когда тот приходит в себя, они читают письмо — руководство для их последующих действий. Следуя указаниям, они находят машину в заброшенном руднике возле кладбища. Оказывается, удар молнии лишил «ДеЛореан» летной функции. Но это не такая уж трагедия по сравнению с дальнейшим — они случайно обнаруживают могилу Эмметта Брауна, убитого за паршивые 80 баксов в 1885 году! В письме он просит мальчишку вернуться в родной 1985 и уничтожить его творение. Но парень не в состоянии бросить его под угрозой гибели — и самовольно отъезжает в сторону даты убийства. Здравствуй, Дикий Запад с далеко не ручными медведями и такими же индейцами…