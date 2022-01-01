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Назад в будущее
Назад в будущее, 1985: актеры и роли
Back to the Future
Назад в будущее
1985 / США
Трейлер
8.6
Оцените
137
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Назад в будущее, 1985: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Земекис
Robert Zemeckis
В ролях
Майкл Джей Фокс
Michael J. Fox
Кристофер Ллойд
Christopher Lloyd
Криспин Гловер
Crispin Glover
Лиа Томпсон
Lea Thompson
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