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Пианист
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The Pianist
Пианист
2002 / Франция / Германия / Великобритания / Польша
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7.2
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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