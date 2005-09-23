Лондон, XIX век. Сирота по имени Оливер Твист, сбежавший из работного дома, где над ним издевались, попадает из огня да в полымя. В столице беспризорного мальчика быстро замечает мошенник Джек Доукинс, который работает на еврея Феджина. Парень предлагает Оливеру заработок и кров, и тот, не подозревая, что речь идет о кражах и грабежах, соглашается. Лишь когда начинается «обучение» – на улицах Лондона Джек и его приятель Чарли Бейтс показывают мальчику, как обворовывать добропорядочных граждан, – Оливер понимает, в какую историю влип. Он пытается вырваться из лап Феджина и его преступной компании, но сделать это будет не так просто…