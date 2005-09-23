Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Оливер Твист
6.9
Киноафиша Фильмы Оливер Твист
6.9

Оливер Твист

, 2005
Oliver Twist
Франция, Великобритания, Чехия / семейный, драма / 18+
Постер фильма Оливер Твист
6.9

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Лондон, XIX век. Сирота по имени Оливер Твист, сбежавший из работного дома, где над ним издевались, попадает из огня да в полымя. В столице беспризорного мальчика быстро замечает мошенник Джек Доукинс, который работает на еврея Феджина. Парень предлагает Оливеру заработок и кров, и тот, не подозревая, что речь идет о кражах и грабежах, соглашается. Лишь когда начинается «обучение» – на улицах Лондона Джек и его приятель Чарли Бейтс показывают мальчику, как обворовывать добропорядочных граждан, – Оливер понимает, в какую историю влип. Он пытается вырваться из лап Феджина и его преступной компании, но сделать это будет не так просто…

  • Роман Полански искал сюжет для фильма, который был бы интересен его детям. Тогда жена режиссера Эмманюэль Сенье предложила ему обратить внимание на «Оливера Твиста». 
  • В кадре можно увидеть детей Романа Полански: Моргана исполнила эпизодическую роль дочери фермера, а Элвис – мальчика с обручем. 
  • Большинство декораций были созданы под впечатлением от работ известного французского гравера Густава Доре, хотя тот ни разу не иллюстрировал романы Диккенса.
  • Съемочная площадка фильма была настолько масштабной, что Роман Полански передвигался по ней на скутере.

Экранизация классического произведения Чарльза Диккенса. Сирота встречает на улицах Лондона карманника и присоединяется к кучке мальчишек, которые занимаются воровством для своего хозяина.

В ролях

Бен Кингсли
Бен Кингсли
Фейгин
Барни Кларк
Oliver Twist
Джейми Форман
Хэрри Иден
Лиэнн Роу
Льюис Чейз
Эдвард Хардуик
Джереми Свифт
Джереми Свифт
Mr. Bumble
Марк Стронг
Марк Стронг
Фрэнсис Кука
Крис Овертон
Майкл Хит
Режиссер Роман Полански
Сценарист Чарльз Диккенс, Рональд Харвуд
Композитор Рэйчел Портман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Великобритания / Чехия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 23 сентября 2005
Премьера в мире 23 сентября 2005
Дата выхода
27 октября 2005 Россия Вест 12+
27 октября 2005 Беларусь
7 октября 2005 Великобритания
22 декабря 2005 Германия
23 сентября 2005 Греция
6 ноября 2007 Дания
27 октября 2005 Казахстан
1 декабря 2005 Португалия
23 сентября 2005 США
27 октября 2005 Украина
19 октября 2005 Франция
29 декабря 2005 Южная Корея 12
MPAA PG-13
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $42 580 321
Производство R.P. Productions, Runteam II Ltd., ETIC Films
Другие названия
Oliver Twist, 孤雛淚, Oliver Tvist, Oliver Twist: Cậu Bé Mồ Côi, Oliveris Tvistas, Olivers Tvists, Twist Olivér, Όλιβερ Τουίστ, Оливер Твист, Оливър Туист, Олівер Твіст, オリバー・ツイスト, 올리버 트위스트, 雾都孤儿

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 19 марта 2021
Слушать
саундтрек фильма Оливер Твист

Наша рецензия

Мы все читали понемногу чего-нибудь и как-нибудь. «Оливера Твиста», кажется, читали даже те, кто больше вообще ничего не читал за свою недолгую, бурную и бесполезную жизнь. «Оливер Твист» – это такое своеобразное знамя любого порядочного благовоспитанного детства: сентиментальное, поучительное и навевающее уютные воспоминания, скроенные по перворазрядному рождественскому фасону. Конечно, Роман Полански и его сценарист Рональд Харвуд – знаменитый драматург, даровитый, вдумчивый и ироничный, с…

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Оливер Твист

Николас Никлби
Николас Никлби драма
2002, США / Великобритания / Германия / Нидерланды
7.0
Крошка Доррит
Крошка Доррит драма, мелодрама
1988, Великобритания
7.0
Венера в мехах
Венера в мехах драма
2013, Франция / Польша
7.0
Макбет
Макбет драма
1971, США
7.0
Тэсс
Тэсс драма, мелодрама
1979, Франция / Великобритания
7.0
Основано на реальных событиях
Основано на реальных событиях триллер, драма
2017, Канада / Бельгия
5.0
Офицер и шпион
Офицер и шпион драма, триллер, исторический
2019, Франция
7.0
Резня
Резня комедия, драма
2011, Франция / Германия / Польша
7.0
Смерть и девушка
Смерть и девушка криминал, триллер, драма
1994, США / Франция / Великобритания
7.0
Призрак
Призрак криминал, драма, триллер
2010, США
7.0
Жилец
Жилец триллер, драма, детектив
1976, Франция
7.0
Пеликан
Пеликан комедия, драма
2011, Франция
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Тяжеленный диван в гостиной – уже антитренд: хозяйки со вкусом выбирают другую модель (выигрывает по 3-м причинам)
Опытные хозяйки не знают, как заточить терку, а в моей семье не меняется с 1978 года — даже если шинковать каждый день
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
По коням — у нас тест! Попробуйте угадать фильмы СССР по лошади в кадре — редкий зритель ответит на 6 из 6
После «Охоты за Голлумом» Джексон продолжит охоту за Толкином: вместо фэнтези-эпика снимет мылодраму как у Шекспира
Годами «Собачье сердце» понимали неправильно: Бортко опроверг главное заблуждение россиян о фильме
Считал себя знатоком советских комедий, но открыл этот тест и опозорился: заслужите арбуз, если ответите верно хотя б на 3/5 вопросов
Занимаем места и пристегиваемся — впереди тест по советским хитам: угадайте фильм СССР по кадру с транспортом
Прямо как в «Острове проклятых»: 3 запутанных фильма для тех, кто любит, когда финал переворачивает все с ног на голову
Amazon воскрешает «Робокопа» спустя 39 лет — это 8 серий чистой фантастики в духе «Видоизмененного углерода»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше