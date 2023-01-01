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Скоро в прокате "Голова-жестянка"
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Пианист
Пианист, 2002: актеры и роли
The Pianist
Пианист
2002 / Франция / Германия / Великобритания / Польша
Трейлер
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Пианист, 2002: актеры и роли
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Режиссер
Роман Полански
Roman Polanski
В ролях
Эдриан Броуди
Adrien Brody
Томас Кречман
Thomas Kretschmann
Даниэль Кальтаджироне
Daniel Caltagirone
Эд Стоппард
Ed Stoppard
Морин Липман
Джулия Рейнер
Julia Rayner
Эмилия Фокс
Emilia Fox
Фрэнк Финлей
Frank Finlay
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