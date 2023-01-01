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Пианист Пианист
Киноафиша Фильмы Пианист Пианист, 2002: актеры и роли
The Pianist Пианист 2002 / Франция / Германия / Великобритания / Польша
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Пианист, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роман Полански Роман Полански Roman Polanski
В ролях
Эдриан Броуди Эдриан Броуди Adrien Brody Томас Кречман Томас Кречман Thomas Kretschmann Даниэль Кальтаджироне Даниэль Кальтаджироне Daniel Caltagirone Эд Стоппард Эд Стоппард Ed Stoppard Морин Липман Джулия Рейнер Julia Rayner Эмилия Фокс Эмилия Фокс Emilia Fox Фрэнк Финлей Frank Finlay
Переводчик
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