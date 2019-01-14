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Пианист
Отзывы о фильме «Пианист»
The Pianist
Пианист
2002 / Франция / Германия / Великобритания / Польша
Трейлер
7.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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dnipro19
14 января 2019, 03:10
Оценка
Это фильм о тяжелой судьбе гениального польского пианиста Владислава Шпильмана. Сценарий картины проходит сквозь глаза Владока, позволяя в полной мере увидеть и почувствовать весь ужас войны и Холокоста. Это один из немногих фильмов, посвященных WWII, где действие происходит не от лица бравого солдата армии, а простого польского еврея, который просто пытается выжить в самый сложный период своей жизни........Когда я в первый раз смотрел этот шедевр, фильм меня шокировал и поразил. Теперь, переосмыслив все пережитые чувства, я вспомнил всё то, что поражало меня сколько-то лет назад. Во-первых, это то, насколько плавно немцы захватили Варшаву. Во истину с немецкой тщательностью, они спланировали каждое своё действие, в связи с чем геноцид еврейского населения прошёл очень быстро. Даже репрессии, до определённого момента не массовые, но регулярные не столько взбудоражили поляков к восстанию, сколько держали в страхе. И каждый немецкий удар по еврейской щеке воплощён в фильме под нужным ракурсом, и очень реалистично........До того как впервые посмотрел фильм, все ожидал что фильм будет нереально тяжелым и трудным к пониманию. Каково же было мое удивление, когда я все-таки посмотрел это кино. Фильм не тяжелый, нет. Паче того, его не трудно понять. Он просто реалистичный. В этом заключен весь трагизм картины. Гениальный Роман Полански показал миру самую страшную войну как она есть, а не как ее хотят видеть кинопродюсеры. Напряжение фильма нарастает с каждым новым кадром. Переживания главгероя не могут не вылиться на зрителя, и действие на экране воистину становится страшным........Все это стало результатом долгой и упорной работы создателей фильма. Полански доказал всему миру свою неоднозначность и уникальность как режиссера. Он вышел далеко за рамки повседневного кинематографа став человеком эпохи. И не только Европы, нет — всего мира. «Пианиста» можно (и нужно) пересматривать еще сотни и сотни раз просто потому что такие фильмы не забываются, их нарекают шедеврами. Пусть не увидеть здесь спецэффектов достойных, но вот «жизненность», если можно так сказать, здесь явно присутствует........Говоря о технической части фильма, немало удивления вызвало то, что он снят в совершенно европейской манере. Что не может не радовать — кино получилось, в первую очередь красивое. Сцены Варшавы 1939 снимались на натуре, а не в павильонах, что сильно сказалось на впечатлении . Разумеется, исключительно, в положительную сторону. «Разрушили» город тоже качественно, руины смотрятся и впрямь удручающе и показывают истинный лик WWII.......«Пианист» — не просто экранизация мемуаров польского пианиста Владислава Шпильмана (который вместе со знаменитым британцем Рональдом Харвудом написал сценарий). Картина Полански обретает плоть и цвет не только благодаря великолепной операторской работе прекрасного поляка Павла Эдельмана, тонкой режиссуре, музыкальными вставками композитора Войцеха Киляра, но и воспоминаниями самого Полански. Именно в этой киноленте, посвященной гонениям евреев нацистами, режиссер открыто, неинасказательно говорит о своих детских страхах, ужасе и комплексах. Когда он попал в руки нацистов, а его мать погибла в концлагере. Особенно автобиографичны первые сцены фильма: вхождение немцев в Варшаву, жестокое, кровавое насилие над беззащитными евреями. В этой части фильма непосредственно экранизация воспоминаний Полански.........Прекрасный американец Эдриан Броуди, воплотивший образ Владислава Шпильмана, безусловно был достоин награды, которую он и получил на вручении премий «Оскара». Актер показал, что постепенные внешние изменения одновременно происходили и с внутренними его героя. Невозможно забыть этот затравленный, безнадежный взгляд, постоянно виноватую походку, тихий голос, повторяющий «спасибо»- все эти черты не только чувственного художника Шпильмана, но и всех бедных людей, которые не имели возможностей и просто сил, чтобы бороться с нацистами и подчас не терять чувство собственного достоинства......... А потому, браво, Полански еще и за документальность картины. Все очень подробно, детализированно, реалистично. Особенно поразил меня момент судьбоносной встречи Шпильмана и немецкого офицера: ни на одну секунду Шпильман не отпустил из рук консервы с едой, словно эти консервы с неизвестным зрителю внутренним содержимым, были самым ценным в его жизни. Но так и есть, ведь тогда это олицетворяло саму жизнь. Повторю, что в фильме много сцен, которые показывают деяния нацистов и последствия этих деяний лучше учебников по истории.......«Пианист» показывает ужасы войны и жизни в гетто, cовершенно искренне и щемяще. Возможно, и это объясняется тем, что Поланский сам был очевидцем тех событий. Перед зрителем разворачивается шокирующая летопись великой исторической катастрофы: голодные дети, расстрелы ради забавы, разлучение семей, полная потеря человеческого достоинства. Сегодншний зритель смотрит на это и даже не всегда осознает, в каких благополучных условиях он живет, не осознает всю прелесть мира. Иной раз думается, неужели такое действительно происходило на Земле? Причем что такое всего несколько десятилетий назад ?! В масштабах истории это все равно, что вчера. Думаю, одна из причин, по которой человечеству нужны такие фильмы, как «Пианист», заключается в том, что они заставляют принять эту часть истории и попытаться ее осмыслить..........Тут много чудовищных кадров, часть из них я уже упомянул. Но самый неприятный для меня момент, тот, о котором я желал, чтобы он поскорее прошел , это момент, когда Шпильман вынужден покидать квартиру и где он сталкивается с соседкой-полячкой. Эта соседка показалась мне более отталкивающей, чем самый гнусный гестаповец. Совершенно чудовищная бабища в бигуди, которой, видимо, казалось, что, выдав еврея, она спасет свою шкуру и выслужится перед немцами. Глубоко отвратителен также поляк, собиравший в Варшаве деньги на спасение Шпильмана и присвоивший их себе. Кстати тему собственно польского антисемитизма осторожный Поланский как-то обходит по касательной.....На фоне таких персонажей немецкий офицер, спасший Шпильмана, выглядит, безусловно, еще более порядочным и благородным. Не сомневаюсь, что он нужен был именно для создания такого глубокого контраста.........Немаловажным оказалось и то, в каком тоне говорят о Советских войсках, освободивших Польшу. Если посмотреть все, что снято в мире за последние десятилетия, то черным по белому выступает, как некая ответка коммунистической пропаганде: «Это мы, а не Советы, победили во WWII». В «Пианисте» показана правдивая история: семья Шпильман, прочитав в газете об объявлении Великобританией войны Германии, перестает паковаться в надежде на помощь из-за рубежа. Но фактически помощь пришла из СССР в то время, когда Союзники еще думали и выбирали самый благоприятный момент для высадки. Советские войска в «Пианисте» — это долгожданные освободители, а не красные оккупанты, как это пытаются представить в последние разные лицемеры. Большое спасибо Поланскому, еще раз повторюсьочевидцу, за справедливость........В «Пианисте» также не стоит искать красивую историю любви, страсть и страдания. В первую очередь этот фильм о выживании человека в самых сложных ситуациях, а так же о таких вечных вопросах, как честь, благородство, семья, а главное о том, что нужно любить ближнего. Единственный лирический мотив в картине- это талант пианиста, который часто является самым лучшим лекарством во время голода и полного безнадежия.......«Пианист» каждой сценой заставляет представлять себя на месте героев фильма. Что бы сделал я в момент ухода на смерть моей семьи? Носил бы я, будь офицером вермахта, пайку заросшему оборванцу сомнительной национальности, рискуя подвергнуться репрессиям ярых представителей арийской расы? Как бы среагировал на истерические крики соседки «Ату еврея! Полиция!»?..........И каждый кадр подкидывает новые вопросы, и каждый поступок или его отсутствие, простых людей, попавших во время лихолетья тормошит подсознание.......Главный вопрос — как относится к Владиславу Шпильману? Вправе ли сегодняшние зрители осуждать его аморфное существование или, наоборот, достойна ли уважения цепкая тяга выжить наперекор всему? Я не знаю. Почему униженный интеллигент не разделил участи повстанцев? А почему гордые свободолюбивые кавказские народы во время ВОВ под конвоем покорным стадом в теплушках ехали в Казахстан, Среднюю Азию и Сибирь, не вгрызаясь в горло человеку со штыком наперевес?........Прототипу немецкого капитана организации памяти Холокоста присудили титул «Праведник мира». За то, что не убил польского гениального музыканта, и за то, что сгинул в советских лагерях........Мое глубокое уважение Эдриану Броуди. Актеру, действительно сыгравшему Роль. Здесь я смотрел на Владислава Шпильмана, пианиста, и совершенно не видел американской знаменитости, признанной самым стильным человеком Америки 2004.........Кстати, здесь также важно понимать, что и среди евреев оказались те, кто вступил в еврейскую полицию. Это были люди, которые готовы были забить своего соседа до смерти, лишь бы сыскать благосклонности к себе от германского руководства. И, несмотря на то, что главный злодей фильма — это Германия, во всех её проявлениях, фильм показывает, что в мире всегда есть настоящие люди, которые оказывают помощь, независимо от национальности........Интересна и сама подача сценария от лица Рональда Харвуда. Фильм достаточно тяжёлый в отношении к жертвам тех событий, и Полански в этом плане щадитьзрителя не собирался. Фильм содержит как множество шокирующих сцен убийства евреев, так и просто неприятных моментов. Особо поразила сцена убийства еврейской семьи , снятая из окна соседнего дома, причём с такой реалистичностью, что в определённые моменты и правда становится не по себе. Атмосферу поддерживает музыка многих классических композиторов и много-много фортепиано........Тем не менее, полагаю, что фильм не отличался бы от других, если бы не режиссура Романа Полански. То, как преподнесена такая важная и необходимая информация, ошеломляет своей простотой, естественностью и доступностью. Картина смотрится на одном дыхании, развитие сюжета плавно водит зрителя по тропам, пройденными Шпильманом. Сценарий воистину заслужил Оскара, метко попадая вербальными стрелами в действие. Прекрасно передана атмосфера происходящего, от костюмов до руин гетто........Эдриан Броуди подтвердил сложившееся мнение о нём как о прекрасном актёре. Для меня пианист Броуди — скорее его роль, которую нужно было видеть в первую очередь. Сцены игры на пианино, жадных и трепетных манипуляций, глубокий и грустный взгляд человека, пережившего войну. Очень запомнился момент, когда Шпильман пальцем ест варенье, голодный взрослый с детской радостью на лице. Выживание было шедевром Шпильмана, Шпильман стал шедевром Броуди........Настаёт момент, когда люди, разделённые стеной, обнаруживают, что похожи друг на друга. Что с другой стороны всё не так, как им раньше втолковывали. Вот и вся истина, не обязательно её искать в вине. Война — это страшно, она жестока количеством покалеченных, убитых, лишённных всего людей........Смотря фильм, приходят такие мысли: «А вот тут, я бы сделал так!», «А я бы этого не говорил!!», «Какой он молодец! Я бы так не смог!» и т. д. И когда я в концлагере видел фотографии тех военных лет, когда слышал, что людям приходилось делать, то понимал, что лучше бы меня сразу пристрелили… Я признаю, что такого вытерпеть не смог бы........Очень хорошо и даже без перебора и без приукрашивания показали отношение к евреям и обращение с ними. Еще ни в одном военном фильме я не видел такой точности........Но, честно говоря, начало войны меня насторожило. Все такие спокойные, улыбаются, никого не настораживает тот факт, что только что сбросили бомбы, с радиостанции нужно выбираться быстрее и без разговорчиков. Однако, потом я много читал, что в действительности все это было именно так….....Люблю этот фильм за то, что он настоящий, за отстутствие приукрашенности событий, за правдивость, за красивую музыку Фридерика Шопена, за то, что это реальная история… И музыка. Много музыки. Она порой может больше объяснить, чем слова. В частности в этом случае. Память о войне вечна, впечатления о ней необъятные, и то, и другое способна впитать в себя лишь музыка…Фильм снят корректно. Он достаточно жесток и неприятен. Но без фанатизма. Картина не превратилась в жалкое месиво. Она максимально уместно рассказала о неуместном.........Пока в мире находятся люди, которые снимают такие фильмы и люди, которые их смотрят, человечество имеет шанс остатьсячеловечным........
14 января 2019, 03:10
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