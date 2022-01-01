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Планета сокровищ
Планета сокровищ, 2002: актеры и роли
Treasure Planet
Планета сокровищ
2002 / США
5.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Планета сокровищ, 2002: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Рон Клементс
Ron Clements
Джон Маскер
John Musker
В ролях
Брайан Мюррей
Brian Murray
Эмма Томпсон
Emma Thompson
Джозеф Гордон-Левитт
Joseph Gordon-Levitt
Мартин Шорт
Martin Short
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