О персоне
Фильмография
Кори Бертон
Corey Burton
Кори Бертон
Кори Бертон
Corey Burton
Дата рождения
3 августа 1955
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Гранада-Хиллз, США
Популярные фильмы
6.2
Планета сокровищ
(2002)
Фильмография Кори Бертон
Жанр
Все
Анимация
Приключения
Семейный
Фантастика
Год
Все
2002
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.2
Планета сокровищ
Treasure Planet
анимация, семейный, фантастика, приключения
2002, США
Смотреть трейлер
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667