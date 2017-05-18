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Владимир Торопчин
Владимир Торопчин
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Владимир Торопчин
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Дата рождения
24 марта 1962
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Владимира Торопчина
Родился 24 марта 1962 года.
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Фильмография Владимира Торопчина
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, анимация, семейный
2017, Россия
7.0
Иван Царевич и Серый Волк 2
анимация
2013, Россия
6.0
Иван Царевич и Серый Волк
комедия, анимация, сказка
2011, Россия
7.0
Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
7.0
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Мультфильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» покажут в Китае
Компания Wizart заключила новые сделки на кинорынке Marche du Film, и теперь отечественная анимация «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» попадёт в кинотеатры Китая, Турции, Индии,
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18 мая 2017 14:09
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