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Иван Царевич и Серый Волк
Отзывы о мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк»
Иван Царевич и Серый Волк
2011 / Россия
Трейлер
7.6
Оцените
69
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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РедискаБит
2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, но испортили впечатление грязные очки. В Болгарии по крайней мере к ним ещё салфетки выдают. Вобщем кинотеатр не произвёл должного впечатления.
2 апреля 2015, 12:51
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Валерий123
2 апреля 2015, 12:51
Мультик супер сын в восторге .... смотрели в 2d
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Неплохой мульт, понятно, что оригинальностью особой не блещет, но особо на оную и не претендует, смотрели всей семьей, недовольных не было. Единственная претензия - почти все шутки ориентированы на взрослых (хотя, надо отдать должное, юмор на достойном уровне). Но если работаете на разновозрастную целевую аудиторию, меру надо соблюдать, чтоб и "вашим" и "нашим". Детишкам тоже хочется посмеятся.
7|10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Хороший, добрый. Приятный!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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sergs84
2 апреля 2015, 12:51
Хороший мультик! Если в чем-то и есть подражание, оно его не испортило! По моему к.Дисней, например, достойна подражания. Много смотрел их мультфильмов и фильмов — все добрые и хорошие. В т.ч. из последнего "Джон Картер". Если кто-то не любит такое, идите на расчленёнку или на фильмы про «Папуасов» и наслаждайтесь.
✊
2 апреля 2015, 12:51
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