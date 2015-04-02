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Иван Царевич и Серый Волк Иван Царевич и Серый Волк
Киноафиша Фильмы Иван Царевич и Серый Волк Отзывы о мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк»
Иван Царевич и Серый Волк 2011 / Россия
7.6 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк»

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РедискаБит 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, но испортили впечатление грязные очки. В Болгарии по крайней мере к ним ещё салфетки выдают. Вобщем кинотеатр не произвёл должного впечатления.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Валерий123 2 апреля 2015, 12:51
Мультик супер сын в восторге .... смотрели в 2d
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Неплохой мульт, понятно, что оригинальностью особой не блещет, но особо на оную и не претендует, смотрели всей семьей, недовольных не было. Единственная претензия - почти все шутки ориентированы на взрослых (хотя, надо отдать должное, юмор на достойном уровне). Но если работаете на разновозрастную целевую аудиторию, меру надо соблюдать, чтоб и "вашим" и "нашим". Детишкам тоже хочется посмеятся.

7|10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ingvars 2 апреля 2015, 12:51
Хороший, добрый. Приятный!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sergs84 2 апреля 2015, 12:51
Хороший мультик! Если в чем-то и есть подражание, оно его не испортило! По моему к.Дисней, например, достойна подражания. Много смотрел их мультфильмов и фильмов — все добрые и хорошие. В т.ч. из последнего "Джон Картер". Если кто-то не любит такое, идите на расчленёнку или на фильмы про «Папуасов» и наслаждайтесь.

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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