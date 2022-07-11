Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кристина Асмус
Кристина Асмус
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Кристина Асмус
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
14 апреля 1988
Возраст
34 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Королёв, СССР (Россия)
Рост
164 см
Биография Кристины Асмус
Родилась 14 апреля 1988 года. Королёв, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Кристины Асмус
Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма
2022, Россия
8.0
Декабрь
драма, биография
2022, Россия
0.0
Булки
комедия
2022, Россия
6.0
Хочу замуж
комедия
2022, Россия
7.0
Китобой
драма, приключения
2020, Россия / Польша / Бельгия
6.0
Текст
драма
2019, Россия
7.0
Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный
2018, США / Великобритания
7.0
Психи
драма
2015, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В онлайн-кинотеатре KION выйдет военная драма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне»
Фильм является своеобразным продолжением «Войны» Алексея Балабанова.
Написать
11 июля 2022 11:26
Игры искусственного разума: киноклуб Киноафиши покажет в Петербурге «Люсю»
13 июля в галерее Anna Nova Иван Макаревич и Дарья Блохина представят участникам киноклуба Киноафиши первые серии проекта «Люся». Встречать гостей будет сама умная колонка «Люся», надо только следовать за ее голосом.
Написать
7 июля 2022 13:34
«Внутри каждого мужчины есть такой вот Сережа». Интервью с Милошем Биковичем
Актер рассказал о том, как сложно играть комедию, как один свитер может повлиять на целую роль, и о любви, которая помогает проснуться.
Написать
4 марта 2022 15:59
Все новости
Статьи о персоне
Второй «Текст»: оскандалившаяся Асмус решилась на откровения
Поклонники остались в восторге от смелого предложения актрисы.
1 комментарий
11 июля 2022 12:55
Попала в тюрьму за границей: оскандалившаяся Асмус раскрыла все карты
Актриса вспомнила, как тяжело ей дались съемки в одном из фильмов.
Написать
6 июля 2022 15:30
«Текст» и рядом не стоял: оскандалившуюся на сцене Асмус поставили на место
Актриса снова отметилась откровенным поступком.
1 комментарий
1 июля 2022 15:40
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев