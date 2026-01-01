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Александр Боярский
Alexander Boyarskiy
Киноафиша
Персоны
Александр Боярский
Александр Боярский
Alexander Boyarskiy
Дата рождения
28 сентября 1957
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Актобе, Казахстан
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Путешественник
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Алеша Попович и Тугарин Змей
(2004)
7.6
Мы не можем жить без космоса
(2014)
7.6
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
(2006)
Фильмография Александр Боярский
Жанр
Все
Анимация
Военный
Детский
Комедия
Короткометражный
Приключения
Семейный
Сказка
Фэнтези
Год
Все
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2006
2004
2003
Все
39
Фильмы
37
Сериалы
2
Сценарист
23
Продюсер
37
Актер
18
Композитор
11
Три богатыря и Гуси-Лебеди
анимация
2026, Россия
6.1
Три богатыря и свет клином
Tri bogatyrya i svet klinom
анимация, приключения, семейный
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
5.8
Три богатыря. Ни дня без подвига 2
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 2
анимация
2025, Россия
Смотреть трейлер
5.3
Три богатыря. Ни дня без подвига
приключения, фэнтези
2024, Россия
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7.2
Лунтик. Возвращение домой
Luntik. Vozvrashchenie domoy
приключения, анимация, семейный
2024, Россия
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6.3
Иван Царевич и Серый Волк 6
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 6
приключения, анимация, фэнтези
2024, Россия
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6.1
Три сестры
The Three Sisters
анимация, комедия, короткометражный
2024, Кипр / Россия
5.1
Три богатыря. Ни дня без подвига
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga
приключения, анимация, семейный
2024, Россия
4.5
Царевны и Таинственная гостья
Tsarevny i Tainstvennaya gostya
анимация, детский
2023, Россия
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
6.4
Три богатыря и Пуп Земли
Tri bogatyrya i Pup Zemli
анимация, приключения, семейный
2023, Россия
Реклама 18+
•••
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6.7
Барбоскины Team
Barboskiny Team
анимация, комедия
2022, Россия
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•••
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6.4
Иван Царевич и Серый Волк 5
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
анимация, приключения, семейный
2022, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
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6
Три богатыря и Конь на троне
Tri bogatyrya i Kon na trone
анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
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6.7
Конь Юлий и большие скачки
Horse Julius and Big Horse Racing
анимация, детский
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
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5.6
Барбоскины на даче
Barkers: Mind the Cats!
анимация, детский, семейный
2020, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
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Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.2
Урфин Джюс возвращается
Urfin Dzhyus vozvrashchaetsya
анимация
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.3
Иван Царевич и Серый Волк 4
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 4
анимация, детский
2019, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.7
БоксБалет
BoksBalet
короткометражный, анимация
2019, Россия
Смотреть трейлер
6.6
Три богатыря и наследница престола
Tri bogatyrya i Naslednitsa prestola
анимация, приключения, семейный
2018, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Urfin Dzhyus i ego derevyannye soldaty
приключения, анимация, семейный
2017, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6
Три богатыря и принцесса Египта
Tri bogatyrya i printsessa Egipta
анимация, приключения, детский
2017, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.8
Три богатыря и Морской царь
Tri bogatyrya i Morskoy tsar
комедия, анимация, приключения
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть за 1
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7.1
Крепость: щитом и мечом
Krepost
анимация, военный, приключения
2015, Россия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
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Смотреть за 1
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6.6
Иван Царевич и Серый Волк 3
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 3
анимация, детский, семейный
2015, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
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Смотреть за 1
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Новости о Александр Боярский
Алеша, Илья и Добрыня защищают Русь от мрака в трейлере мультфильма «Три богатыря и свет клином»
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