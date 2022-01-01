Забавные колоритные герои известного русского мультфильма быстро завоевали сердца взрослых и детей. Захватывающая и одновременно поучительная подача, конечно же, покорила зрителей всех возрастов. Мультик тем и прекрасен, что в нем принимают участие полюбившиеся еще в детстве персонажи: сильный царевич Иван, остроумная Василиса, хитренькая старуха Яга, чуточку болтливый Волк, находчивый кот и многие другие.

В каком порядке смотреть все части «Ивана Царевича и Серого волка» по хронологии

2011, «Иван Царевич и Серый волк»

Действие разворачивается в сказочном мирке, где юная прелестница и по совместительству дочка царя стремится получить хорошее образование, а также трепетно ждет настоящую любовь. Вот только у своенравного отца совсем другие планы. Он во что бы то ни стало намерен женить дочь, даже на ком угодно, ведь от достойных женихов Василиса воротит нос. Волею судьбы обычный парнишка Иван из соседнего королевства становится «тем самым» первым встречным…

2013, «Иван Царевич и Серый волк 2»

Главные персонажи все также проживают в Тридевятом царстве. Василиса с Иваном уже давно поженились. Теперь семейная чета занимает высокий государственный пост. Иван постоянно занят службой: укрепляет оборонные позиции, исправляет недочеты в военной программе. Василиса Премудрая безумно скучает, мечтая о волшебной романтике, какая бывает в книжках.

Возлюбленные часто ссорятся, а Волк с царем пытаются придумать план примирения. В итоге кот идет за помощью к старцу-пенсионеру Черномору. Василиса решает инициировать собственное похищение, чтобы Иван наконец-то обратил на нее внимание. Да только происходит настоящая путаница. Теперь героев ждут опасные приключения, и даже полет на Луну…

2016, «Иван Царевич и Серый волк 3»

У царя юбилей: управителю Тридевятого царства исполняется ни много ни мало целых сто пятьдесят лет. Только вот подустал великовозрастный правитель. Взял в руки ведро с удочкой, со всеми распрощался, а затем направился в деревню. Пришлось Ивану с Волком остаться за главных, следить за порядком да охранять родные земли.

Своенравной жене царевича такой план ой как не понравился. Ведь у молодоженов так и не было свадебного путешествия. Не решился заботливый муж спорить с раздосадованной супругой. Так что вся компания уселась на ковер-самолет, а потом улетела в заграничный вояж. Но кто-то же должен управлять государством?! Конечно да, поэтому наши герои соорудили пугало. Оно каким-то мистическим образом ожило и натворило такого…

2019, «Иван Царевич и Серый волк 4»

Устали главные герои от затяжной и холодной зимы. Да и весна пришла неласковая, с морозами и ветрами. Царь-батюшка поник, Иван с женой тоже опечалились, впрочем, как и Серый волк. Только кот ученый занят «делом», орет себе на крышах целыми днями. И вдруг удрученную атмосферу скрашивают радостные новости – Трисемнадцатое царство снова проводит масштабный песенный конкурс.

Компания оживляется, а царь и вовсе намерен одержать победу. В прошлом году первое место на всесказочном мероприятии занял хомяк Жорж. Царь решает отправить на конкурс ученого кота, который давно позабыл о книгах – пусть хоть какую-то пользу принесет. Иван старается помочь своему другу. Вот только жители Тридевятого царства даже не догадываются, с какими опасностями им придется столкнуться…