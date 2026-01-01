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Эмили де Рэвин
Emilie de Ravin
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Персоны
Эмили де Рэвин
Эмили де Рэвин
Emilie de Ravin
Дата рождения
27 декабря 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Mount Eliza, Австралийский союз
Рост
157 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
,
Романтическая актриса
Биография Эмили де Рэвин
Родилась 27 декабря, 1981 года. Маунт Элиза, Виктория, Австралия.
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Популярные фильмы
7.6
Помни меня
(2010)
7.6
Однажды в сказке
(2011)
7.6
Остаться в живых
(2004)
Фильмография Эмили де Рэвин
6.9
Герцог поневоле
The Reluctant Royal
мелодрама
2025, Канада / США / Ирландия
7.6
Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама
2011, США
7.4
Легенды ночных стражей
Legend of the Guardians
фэнтези, анимация, приключения
2010, США / Австралия
Смотреть трейлер
7.6
Помни меня
Remember Me
драма, мелодрама
2010, США
Смотреть трейлер
4.9
Адский эндшпиль
Rogues Gallery
боевик, комедия
2010, США
7.2
Джонни Д
Public Enemies
драма
2009, США
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Рецензия
6.9
У холмов есть глаза
The Hills Have Eyes
ужасы, триллер, драма
2006, США
Рецензия
7.5
Кирпич
Brick
драма, мистика
2005, США
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