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Джонни Д - дубированный отрывок
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Джонни Д. Дубированный отрывок

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Дата публикации: 17 июля 2009
Джонни Д – Сюжет фильма повествует о легендарном грабителе банков Джоне Диллинджере. Дерзкие нападения сделали его выдающимся героем для всех угнетенных и главной мишенью для лучшего агента ФБР Мелвиса Первиса и его молодого напарника Джея Эдгара Гувера. Никто не мог остановить банду Диллинджера. Ни одна тюрьма не могла его удержать. Обаяние и отчаянные побеги прославляли преступника в обществе, считавшем банки главной причиной Великой депрессии. В то время, как приключения лихой банды, к которой примкнули Малявка Нельсон и Элвин Карпис, вдохновляли обозленных граждан, Гувер решил воспользоваться случаем и превратить Бюро расследований в главную правоохранительную организацию страны, ФБР. Он сделал Диллинджера самым опасным врагом Америки, а спасителем нарек Первиса, гордость Федерального бюро.
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