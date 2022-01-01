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День, когда Земля остановилась
День, когда Земля остановилась, 2008: актеры и роли
The Day the Earth Stood Still
День, когда Земля остановилась
2008 / США
Трейлер
6.9
Оцените
88
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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День, когда Земля остановилась, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Дерриксон
Scott Derrickson
В ролях
Киану Ривз
Keanu Reeves
Дженнифер Коннелли
Jennifer Connelly
Джейден Смит
Jaden Smith
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Аарон Дуглас
Aaron Douglas
Джон Клиз
John Cleese
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