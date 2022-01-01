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День, когда Земля остановилась День, когда Земля остановилась
Киноафиша Фильмы День, когда Земля остановилась День, когда Земля остановилась, 2008: актеры и роли
The Day the Earth Stood Still День, когда Земля остановилась 2008 / США
6.9 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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День, когда Земля остановилась, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Дерриксон Скотт Дерриксон Scott Derrickson
В ролях
Киану Ривз Киану Ривз Keanu Reeves Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Джейден Смит Джейден Смит Jaden Smith Кэти Бейтс Кэти Бейтс Kathy Bates Аарон Дуглас Аарон Дуглас Aaron Douglas Джон Клиз Джон Клиз John Cleese
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