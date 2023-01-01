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День, когда Земля остановилась День, когда Земля остановилась
Киноафиша Фильмы День, когда Земля остановилась Трейлеры фильма «День, когда Земля остановилась»
The Day the Earth Stood Still День, когда Земля остановилась 2008 / США
6.2 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Трейлеры фильма «День, когда Земля остановилась»

Вся информация о фильме
День, когда Земля остановилась - дублированный трейлер
 
Дублированный трейлер
День, когда Земля остановилась - трейлер 2
 
Трейлер 2
День, когда Земля остановилась - тизер
 
Тизер
День, когда Земля остановилась - расширенный трейлер
 
Расширенный трейлер
День, когда Земля остановилась - трейлер
 
Трейлер
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