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Фильмография
Миэко Нобусава
Mieko Nobusawa
Киноафиша
Персоны
Миэко Нобусава
Миэко Нобусава
Mieko Nobusawa
Дата рождения
16 мая 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Путешественник
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.8
Конан - мальчик из будущего
(1978)
8.0
Ведьмина служба доставки
(1989)
Билеты
7.0
Летние войны
(2009)
Фильмография Миэко Нобусава
7
Летние войны
Samâ uôzu
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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Ведьмина служба доставки
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме
1989, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
8.8
Конан - мальчик из будущего
Mirai shônen Conan / Future Boy Conan
фантастика, приключения, анимация, комедия, драма, аниме
1978, Япония
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