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Постер мультфильма Rally from Paris to the Pyramids
6.8
Киноафиша Фильмы Rally from Paris to the Pyramids
6.8

Rally from Paris to the Pyramids

, 2025
Flåklypa - Fra Paris til pyramidene
Норвегия / анимация, комедия, фэнтези / 18+
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Постер мультфильма Rally from Paris to the Pyramids
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В ролях

Pia Borgli
Solan Gundersen
Тронд Эспен Сейм
Ludvig
Эйвинд Брандтсег
Reodor Felgen
Пол-Оттар Хага
Пол-Оттар Хага
Gudleik Knotten
Мари Морстад
Lisa
Аннеке фон дер Липпе
Ellen Busk
Lisa Tønne
Oliane Sjulusvangen
Дэннис Сторхой
Дэннис Сторхой
Sindre Piltingsrud
Видар Магнуссен
Hovmester
Stian Blipp
Super X
Dina Padoine
Aksel Lund Svindal
Режиссер Расмус А. Сивертсен
Сценарист Роб Спрэклинг, Karsten Fullu, Хьель Аукруст
Композитор Ола Квернберг
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 23 марта 2026
Премьера в мире 14 декабря 2025
Дата выхода
12 марта 2026 Дания NR
9 апреля 2027 Испания
29 мая 2026 Литва V
8 июля 2026 Нидерланды AL
14 декабря 2025 Норвегия A
11 февраля 2027 Португалия
20 февраля 2026 Румыния
16 апреля 2026 Словакия 7
30 апреля 2026 Украина
23 апреля 2026 Чехия
Бюджет 78 000 000 NOK
Сборы в мире $6 868 615
Производство Qvisten Animation
Другие названия
Flåklypa - Fra Paris til pyramidene, Rally from Paris to the Pyramids, Bakkekøbing - Fuld gas, Flåklypa - Från Paris till pyramiderna, Flåklypa - Rally från Paris till pyramiderna, Ralis: nuo Paryžiaus iki Dakaro, Raliul de la Paris la piramide, Ralli Pariisist püramiidideni, Rally - De Paris às Pirâmides, Rally: Od Paríža k pyramídam, Rally: Od Paříže k pyramidám, Ράλλυ από το Παρίσι στις πυραμίδες, The Pinchcliffe – from Paris to the Pyramids, Rally: From Paris to the Pyramids, Flåklypa – From Paris to the Pyramids

Рейтинг мультфильма

6.8
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6.8 IMDb
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Обновлено 24 июля 2026

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