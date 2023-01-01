Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ведьмина служба доставки Ведьмина служба доставки
Киноафиша Фильмы Ведьмина служба доставки Ведьмина служба доставки, 1989: актеры и роли
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service Ведьмина служба доставки 1989 / Япония
7.8 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Ведьмина служба доставки, 1989: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки Хаяо Миядзаки Hayao Miyazaki
В ролях
Минами Такаяма Минами Такаяма Minami Takayama Рэй Сакума Rei Sakuma Кэйко Тода Keiko Toda Миэко Нобусава Mieko Nobusawa Каппэй Ямагути Kappei Yamaguchi
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Related video
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
В СССР врали о пользе этого летнего напитка: он опасен для всех
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше