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Ведьмина служба доставки
Ведьмина служба доставки, 1989: актеры и роли
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service
Ведьмина служба доставки
1989 / Япония
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7.8
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49
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Ведьмина служба доставки, 1989: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Hayao Miyazaki
В ролях
Минами Такаяма
Minami Takayama
Рэй Сакума
Rei Sakuma
Кэйко Тода
Keiko Toda
Миэко Нобусава
Mieko Nobusawa
Каппэй Ямагути
Kappei Yamaguchi
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