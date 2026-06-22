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Poster of Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service
8.0
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service - Dubbed re-release trailer
Kinoafisha Films Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service
8.0

Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service

, 1989
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service
Japan / Adventure, Comedy, Fairy Tale, Family, Animation, Anime / 6+
Tickets Trailers
Tickets
Poster of Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service
8.0
Tickets
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service - Dubbed re-release trailer
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service  Dubbed re-release trailer

Cast

Minami Takayama
Minami Takayama
Ursula
Rei Sakuma
Rei Sakuma
Jiji
Keiko Toda
Keiko Toda
Osono
Mieko Nobusawa
Mieko Nobusawa
Kokiri - Kiki's Mother
Kappei Yamaguchi
Kappei Yamaguchi
Tombo
Hiroko Seki
Hiroko Seki
Barsa
Kôichi Miura
Kôichi Miura
Okino - Kiki's Father
Haruko Kato
Haruko Kato
Rô-fujin
Sho Saito
Dora
Yûko Maruyama
Yûko Maruyama
Boy
Director Hayao Miyazaki
Writer Eiko Kadono, Hayao Miyazaki
Composer Joe Hisaishi
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1989
Online premiere 10 April 2004
World premiere 29 July 1989
Release date
16 July 2026 Russia КИНОМАНИЯ, RWV Film 6+
13 June 1991 Australia
2 October 2008 Belarus
18 September 2025 Brazil L
17 April 2026 Bulgaria
31 July 2022 Canada
15 December 2022 Czechia
31 December 2023 Finland S
31 March 2004 France
1 October 2001 Great Britain
20 January 1990 Hong Kong
24 April 2013 Italy T
29 July 1989 Japan
2 October 2008 Kazakhstan
1 December 2025 Latvia N7
10 December 2025 Lithuania N7
15 April 2003 Mexico
12 March 2026 Netherlands AL
15 June 2018 Norway
12 June 2025 Poland
26 June 2019 South Korea
12 January 2014 Spain
23 November 2007 Sweden
31 December 1998 USA
2 October 2008 Ukraine
10 April 2026 Viet Nam
MPAA G
Budget 800,000,000 JPY
Worldwide Gross $17,847,390
Production Kiki's Delivery Service Production Committee, Nibariki, Nippon Television Network (NTV)
Also known as
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Cartoon rating

8.0
Rate 63 votes
7.8 IMDb
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In overall ranking  312 In the Adventure genre  88 In the Comedy genre  65 In the Fairy Tale genre  14 In the Family genre  44 In the Animation genre  58 In the Anime genre  16 In films of Japan  25 In films of 1989  2

Film Trailers

All trailers
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service - Dubbed re-release trailer
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service Dubbed re-release trailer
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service - Dubbed re-release trailer
Majo no takkyûbin / Kiki's Delivery Service Dubbed re-release trailer
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Moskino Saturn
13:10 from 250 ₽
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16:05 from 720 ₽
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Showtime 20:50 from 400 ₽
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13:10 from 250 ₽
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